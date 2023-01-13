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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра и сборной Украины стал тренером Полесья
Украина. Первая лига
13 января 2023, 16:19 |
533
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра и сборной Украины стал тренером Полесья

Сергей Назаренко назначен ассистентом главного тренера житомирского клуба

13 января 2023, 16:19 |
533
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра и сборной Украины стал тренером Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Назаренко

Бывший полузащитник футбольного клуба «Днепр» и сборной Украины по футболу Сергей Назаренко назначен ассистентом главного тренера ФК «Полесье».

Главным тренером житомирского клуба является Юрий Калитвинцев.

42-летний Назаренко ранее работал тренером в «Днепре», в дубле СК «Днепр-1», а также в ФК «Никополь».

Во время игровой карьеры Назаренко выступал за ряд украинских клубов: «Днепр», «Металлист», «Черноморец» и «Таврию». В составе национальной сборной Украины Сергей провел 56 матчей и забил 12 голов.

Отметим, что «Полесье» выступает в Первой лиге Украины и является явным фаворитом на попадание в УПЛ. После 14 поединков команда набарала 40 очков и уверенно выиграла группу А Первой лиги чемпионата Украины.

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Юрий Калитвинцев Сергей Назаренко назначение тренера Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
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