ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра и сборной Украины стал тренером Полесья

Бывший полузащитник футбольного клуба «Днепр» и сборной Украины по футболу Сергей Назаренко назначен ассистентом главного тренера ФК «Полесье».

Главным тренером житомирского клуба является Юрий Калитвинцев.

42-летний Назаренко ранее работал тренером в «Днепре», в дубле СК «Днепр-1», а также в ФК «Никополь».

Во время игровой карьеры Назаренко выступал за ряд украинских клубов: «Днепр», «Металлист», «Черноморец» и «Таврию». В составе национальной сборной Украины Сергей провел 56 матчей и забил 12 голов.

Отметим, что «Полесье» выступает в Первой лиге Украины и является явным фаворитом на попадание в УПЛ. После 14 поединков команда набарала 40 очков и уверенно выиграла группу А Первой лиги чемпионата Украины.