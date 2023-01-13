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Англия
13 января 2023, 16:22 | Обновлено 13 января 2023, 16:23
524
0

Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность

Футбольная федерация Англии (FA) направила письменное предупреждение защитнику «Арсенала»

13 января 2023, 16:22 | Обновлено 13 января 2023, 16:23
524
0
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Instagram. Александр Зинченко

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко получил предупреждение от Футбольной федерации Англии (FA) за излишнюю эмоциональность. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что FA направила 26-летнему игроку письменное предупреждение в конце августа 2022 года после того, как были опубликованы видео болельщиков со стадиона «Эмирейтс» с эмоциональным празднованием украинца победы над «Фулхемом». Как именно украинец праздновал успех своей команды не сообщается.

Отметим, что Зинченко в том матче не принимал участие из-за травмы. «Арсенал», проигрывая по ходу матча, вырвал победу 2:1 благодаря голам Эдегора на 64-й минуте и Габриэля на 86-й.

Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за «Арсенал» в десяти матчах АПЛ, в которых отметился голевой передачей.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник The Telegraph
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