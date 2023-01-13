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Англия
13 января 2023, 15:36 | Обновлено 13 января 2023, 15:49
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0

Артета стал лучшим тренером АПЛ ноября-декабря

Испанский наставник «Арсенала» получает награду второй раз в этом сезоне

13 января 2023, 15:36 | Обновлено 13 января 2023, 15:49
65
0
Артета стал лучшим тренером АПЛ ноября-декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета стал лучшим тренером месяца в АПЛ в ноябре-декабре. За этот период «канониры» провели четыре матча, в которых добыли 12 очков. На выезде «Арсенал» обыграл «Челси» и «Вулверхэмптон», дома – «Брайтон» и «Вест Хэм».

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити».

Для Артеты это уже четвертая награда «тренер месяца» в карьере и вторая в этом сезоне.

Также отметим, что лучшим игроком ноября-декабря в АПЛ стал норвежский полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

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Микель Артета Арсенал Лондон Мартин Эдегор
Источник Premier League
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