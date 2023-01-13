Защитника Ман Сити Менди оправдали по семи пунктам обвинения

В суде Честера (Великобритания) прошли слушания по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняли в 7 изнасилованиями и одном домогательстве и сексуальном насилии.

«Манчестер Сити» сообщил, что по 7 пунктам обвинения Менди был оправдан:

«Манчестер Сити» сообщает о сегодняшнем вердикте Королевского суда Честера, в котором присяжные признали Бенджамина Менди невиновным по семи пунктам обвинения.

Присяжные остановились на двух обвинениях, и заседание уже окончено. Учитывая, что в этом деле есть открытые вопросы, клуб сейчас не может давать дополнительные комментарии».

В связи с обвинениями в изнасиловании Менди находился в тюрьме с августа 2021 по январь 2022 года.