Защитника Ман Сити Менди оправдали по семи пунктам обвинения
Об этом сообщил сам клуб
В суде Честера (Великобритания) прошли слушания по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняли в 7 изнасилованиями и одном домогательстве и сексуальном насилии.
«Манчестер Сити» сообщил, что по 7 пунктам обвинения Менди был оправдан:
«Манчестер Сити» сообщает о сегодняшнем вердикте Королевского суда Честера, в котором присяжные признали Бенджамина Менди невиновным по семи пунктам обвинения.
Присяжные остановились на двух обвинениях, и заседание уже окончено. Учитывая, что в этом деле есть открытые вопросы, клуб сейчас не может давать дополнительные комментарии».
В связи с обвинениями в изнасиловании Менди находился в тюрьме с августа 2021 по январь 2022 года.
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