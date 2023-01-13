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  4. Защитника Ман Сити Менди оправдали по семи пунктам обвинения
Англия
13 января 2023, 15:18 |
1095
1

Защитника Ман Сити Менди оправдали по семи пунктам обвинения

Об этом сообщил сам клуб

13 января 2023, 15:18 |
1095
1
Защитника Ман Сити Менди оправдали по семи пунктам обвинения
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди

В суде Честера (Великобритания) прошли слушания по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняли в 7 изнасилованиями и одном домогательстве и сексуальном насилии.

«Манчестер Сити» сообщил, что по 7 пунктам обвинения Менди был оправдан:

«Манчестер Сити» сообщает о сегодняшнем вердикте Королевского суда Честера, в котором присяжные признали Бенджамина Менди невиновным по семи пунктам обвинения.

Присяжные остановились на двух обвинениях, и заседание уже окончено. Учитывая, что в этом деле есть открытые вопросы, клуб сейчас не может давать дополнительные комментарии».

В связи с обвинениями в изнасиловании Менди находился в тюрьме с августа 2021 по январь 2022 года.

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Бенжамен Менди Манчестер Сити тюрьма изнасилование
Источник ФК Манчестер Сити
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Комментарии 1
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arrow1418
Таких баб треба садити на 10 років щоб перед тим як хайпанути бабло добре думали . Чувак не за що просидів рік у в'язниці . 
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