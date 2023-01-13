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Италия
13 января 2023, 14:44 | Обновлено 13 января 2023, 15:02
246
0

ВИДЕО. Провал Фелиша, контракт Мудрика, ставим на Наполи

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

13 января 2023, 14:44 | Обновлено 13 января 2023, 15:02
246
0
ВИДЕО. Провал Фелиша, контракт Мудрика, ставим на Наполи

1. Неудачный дебют Жоау Фелиша
2. Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика
3. Милан продлил контракт с полузащитником-легионером
4. Прогноз матча Наполи - Ювентус

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Источник Sport.ua
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