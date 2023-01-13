Италия13 января 2023, 14:44 | Обновлено 13 января 2023, 15:02
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ВИДЕО. Провал Фелиша, контракт Мудрика, ставим на Наполи
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
13 января 2023, 14:44 | Обновлено 13 января 2023, 15:02
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1. Неудачный дебют Жоау Фелиша
2. Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика
3. Милан продлил контракт с полузащитником-легионером
4. Прогноз матча Наполи - Ювентус
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