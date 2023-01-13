Стало известно, когда Украина узнает соперников в первой женской Лиги наций

В ноябре прошлого года Исполнительный комитет УЕФА в соответствии со Стратегией УЕФА по развитию женского футбола Time For Action и с целью реформирования турниров утвердил формат соревнований в женской Лиге наций и в квалификационных турнирах чемпионатов Европы и мира среди женщин.

Отметим, что в турнире примет участие и женская сборная Украины по футболу.

Стало известно, что жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Лиги A и B будут состоять из 16 команд каждая, разбитых на четыре группы по четыре сборные. Лига С будет включать 19 команд, разделенных на четыре группы по четыре и одну из трех групп (фактический состав групп Лиги С будет зависеть от количества команд-участниц). Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. К примеру, сейчас Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В.

Все матчи будут проходить в течение шести игровых дней, причем каждая команда сыграет один домашний матч и один матч на выезде против всех других команд в своей группе. В зависимости от рейтинга на групповом этапе после шестого тура команды либо сохранят свои позиции в лиге, либо автоматически повысятся или понизятся, либо будут участвовать в стыковых матчах за повышение и понижение в классе.

В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20-22 и 23-26 сентября, 25-27 и 28-31 октября, 29 ноября - 1 декабря и 2-5 декабря.

Итоговый рейтинг Лиги наций определит стартовое положение сборных в схеме квалификации чемпионата Европы 2025 года, которая начнется весной 2024 года и будет проходить в том же формате, что и Лига наций.