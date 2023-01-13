Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Мадридский клуб стартует с полуфинала
В пятницу, 13 января, состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира по футболу в Марокко.
В клубном ЧМ примут участие 7 клубов, победители континентальных клубных турниров: «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль‑Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль‑Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США) и «Видад» (Марокко).
Турнир пройдет в Марокко с 3 по 12 февраля 2023 года. В предыдущем клубном ЧМ-2021 победителем стал лондонский «Челси».
В первом матче турнира за выход в 1/4 финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Матч состоится 1 февраля.
Клубный чемпионат мира. Марокко. 1/8 финала
- «Аль-Ахли» (Египет) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
Клубный чемпионат мира. Марокко. 1/4 финала
- «Сиэтл Саундерс» (США) – «Аль-Ахли» (Египет) / «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
- «Видад» (Марокко) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
Клубный чемпионат мира. Марокко. 1/2 фінала
- «Фламенго» (Бразилия) – «Видад» (Марокко) / «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
- «Сиэтл Саундерс» (США) / «Аль-Ахли» (Египет) / «Окленд Сити» (Новая Зеландия) – «Реал Мадрид» (Испания)
Полуфинальные матчи пройдут 7 и 8 февраля.
The path to #ClubWC glory! 🏆 🤩— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2023
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Уже привык к двум разным кубкам в Англии. К Суперкубку Испании, что сейчас в Эль-Рияде. Но почему 7 (семь)??? Пригласили бы Шериф или Шаньдун Тайшань для ровного счёта.