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Клубный чемпионат мира
13 января 2023, 14:15 | Обновлено 13 января 2023, 14:24
1197
1

Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника

Мадридский клуб стартует с полуфинала

13 января 2023, 14:15 | Обновлено 13 января 2023, 14:24
1197
1
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
FIFA

В пятницу, 13 января, состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира по футболу в Марокко.

В клубном ЧМ примут участие 7 клубов, победители континентальных клубных турниров: «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль‑Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль‑Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США) и «Видад» (Марокко).

Турнир пройдет в Марокко с 3 по 12 февраля 2023 года. В предыдущем клубном ЧМ-2021 победителем стал лондонский «Челси».

В первом матче турнира за выход в 1/4 финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Матч состоится 1 февраля.

Клубный чемпионат мира. Марокко. 1/8 финала

  • «Аль-Ахли» (Египет) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия)

Клубный чемпионат мира. Марокко. 1/4 финала

  • «Сиэтл Саундерс» (США) – «Аль-Ахли» (Египет) / «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
  • «Видад» (Марокко) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

Клубный чемпионат мира. Марокко. 1/2 фінала

  • «Фламенго» (Бразилия) – «Видад» (Марокко) / «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
  • «Сиэтл Саундерс» (США) / «Аль-Ахли» (Египет) / «Окленд Сити» (Новая Зеландия) – «Реал Мадрид» (Испания)

Полуфинальные матчи пройдут 7 и 8 февраля.

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Источник ФИФА
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Комментарии 1
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donnerwetter
Ну не укладывается в моей голове такая формула.  
Уже привык к двум разным кубкам в Англии.   К Суперкубку Испании,   что сейчас в Эль-Рияде.     Но почему 7 (семь)???  Пригласили бы Шериф  или  Шаньдун  Тайшань для ровного счёта.
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