Прорыв лаки-лузера. Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Аделаиде
В матче за титул сразятся кореец и испанец
Состоялись полуфинальные матчи на турнире ATP 250 в Аделаиде.
В матче за титул сразятся южнокореец Квон Сун-Ву и Роберто Баутиста-Агут из Испании, которые переиграли Джека Дрейпера и Танаси Коккинакиса соответственно.
Для корейца, который выступает в основе в статусе лаки-лузера, это будет второй финал на уровне ATP, для испанца – 22-й.
Любопытно, что Квон Сун-Ву в финале квалификации уступил чеху Томашу Махачу, а в первом круге основы его же и обыграл.
Аделаида. 1/2 финала
Квон Сун-Ву [LL] – Джек Дрейпер – 7:6(6), 6:7(2), 6:3
Роберто Баутиста Агут [4] – Танаси Коккинакис [WC] – 7:6(4), 3:6, 6:3
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