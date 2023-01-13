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  4. Прорыв лаки-лузера. Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Аделаиде
ATP
13 января 2023, 14:10 |
221
0

Прорыв лаки-лузера. Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Аделаиде

В матче за титул сразятся кореец и испанец

13 января 2023, 14:10 |
221
0
Прорыв лаки-лузера. Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста Агут

Состоялись полуфинальные матчи на турнире ATP 250 в Аделаиде.

В матче за титул сразятся южнокореец Квон Сун-Ву и Роберто Баутиста-Агут из Испании, которые переиграли Джека Дрейпера и Танаси Коккинакиса соответственно.

Для корейца, который выступает в основе в статусе лаки-лузера, это будет второй финал на уровне ATP, для испанца – 22-й.

Любопытно, что Квон Сун-Ву в финале квалификации уступил чеху Томашу Махачу, а в первом круге основы его же и обыграл.

Аделаида. 1/2 финала

Квон Сун-Ву [LL] – Джек Дрейпер – 7:6(6), 6:7(2), 6:3
Роберто Баутиста Агут [4] – Танаси Коккинакис [WC] – 7:6(4), 3:6, 6:3

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Квон Сун-Ву Джек Дрейпер Роберто Баутиста Агут Танаси Коккинакис ATP Аделаида
Источник Sport.ua
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