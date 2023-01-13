Владимир ШАРАН: «Ушел только Хахлев, все остаются»
Тренер «Миная» – о комплектации состава команды
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о подготовке команды ко второй части сезона:
– 14 января собираемся в Ужгороде, 25-го вылетаем в Турцию. И там находимся до 18 февраля. Запланировано 7 контрольных поединков.
– Кто ушел из команды и, возможно, уже известно, кто пришел?
– Ушел только один Хахлев. Все остаются. Пока никто не пришел, но на просмотре будут игроки.
– Говорят, что весной в каком-то виде будет разыгран Кубок Украины. Видели ли вы формат соревнования и что думаете о нем?
– Честно говоря, вообще ничего не знаю об этом.
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