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  4. Владимир ШАРАН: «Ушел только Хахлев, все остаются»
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 13:41 |
282
0

Владимир ШАРАН: «Ушел только Хахлев, все остаются»

Тренер «Миная» – о комплектации состава команды

13 января 2023, 13:41 |
282
0
Владимир ШАРАН: «Ушел только Хахлев, все остаются»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о подготовке команды ко второй части сезона:

– 14 января собираемся в Ужгороде, 25-го вылетаем в Турцию. И там находимся до 18 февраля. Запланировано 7 контрольных поединков.

– Кто ушел из команды и, возможно, уже известно, кто пришел?
– Ушел только один Хахлев. Все остаются. Пока никто не пришел, но на просмотре будут игроки.

– Говорят, что весной в каком-то виде будет разыгран Кубок Украины. Видели ли вы формат соревнования и что думаете о нем?
– Честно говоря, вообще ничего не знаю об этом.

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Владимир Шаран Минай
Источник FanDay
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