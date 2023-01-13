Калиду КУЛИБАЛИ: «В Челсе все стоят за тренера»

Вчера «Челси» в перенесенном матче АПЛ на выезде проиграл «Фулхэму» 1:2, что усилило разговоры об отставке главного тренера Грэма Поттера. Однако защитник «Аристократов» Калиду Кулибали поддержал своего тренера:

«Мы знаем, что болельщикам это тяжело. Мы сделаем все, чтобы изменить ситуацию, и я надеюсь, что болельщики продолжат верить в эту команду.

На тренера и команду оказывается большое давление, но все стоят за тренера. Мы хотим помочь ему и сделать так, чтобы он гордился. Сейчас это тяжело, но мы сделаем все. Мы будем помогать друг другу и как команда будем работать дальше».