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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо ориентируется только на первое место в чемпионате»
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 13:06 |
68
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо ориентируется только на первое место в чемпионате»

Защитник «Динамо» – о подготовке к возобновлению чемпионата

13 января 2023, 13:06 |
68
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо ориентируется только на первое место в чемпионате»
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал о старте подготовки ко второй части сезона, первом дне работы и своем отпуске:

- Отпуск провел в Украине, успел отдохнуть, восстановиться – все хорошо. Ездил в горы, а также самостоятельно работал, чтобы, как следует, подготовиться к тренировочным сборам. Думаю, набрал оптимальную форму как для этого периода.

- А как провели новогодние праздники?
- Спокойно, в кругу семьи, было важно провести время вместе. Что касается подарков, получил то, что хотел, ничего особенного рассказать не могу.

- Ваша самостоятельная работа включала выполнение индивидуальной программы, которую вам обычно дают тренеры перед началом отпуска?
- Да, конечно. А кроме этого, я еще приезжал на базу, чтобы поработать с мячом. Словом, все традиционно – такая работа нужна, чтобы подготовить себя к большим нагрузкам, которые будут на сборах. Благодаря этому должно быть легче в Турции.

- Как ведете себя во время воздушных тревог?
- Ходим в укрытие, поскольку нужно заботится о своей безопасности, да и вообще, так спокойнее. У нас в доме есть подземный паркинг, поэтому воздушную тревогу пережидаем там.

- Как проходят первые дни работы после выхода из отпуска?
- У нас двухразовые тренировки. До отъезда в Турцию будет много беговой работы, чтобы набрать нужную физическую форму и кондиции, а с мячом на первом этапе подготовки, наверное, будем встречаться меньше.

- Какие ваши ожидания от сбора? На ваш взгляд, он пройдет, как обычно, или будет чем-то отличаться?
- Ожидаю, что он будет тяжелым. Хочется как можно в более хорошем состоянии подойти ко второй части чемпионата Украины, поэтому к работе нужно отнестись очень ответственно и с большим желанием, чтобы, когда возобновится сезон, добиваться максимального результата на поле.

- Вы сможете сосредоточиться только на чемпионате, насколько сложной, на ваш взгляд, окажется его вторая часть?
- Естественно, мы ориентируемся только на первое место, и будем бороться за него. Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что чемпионат будет очень интересный, надеюсь, мы его выиграем.

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Илья Забарный Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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