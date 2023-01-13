ВИДЕО. Шахтер в Турции: «коридор почета» для Траоре и две тренировки
Команда Игора Йовичевича тренируется на Средиземноморском побережье
В четверг, 12 января, игроки «Шахтера» на турецком сборе провели два занятия.
С утра команда работала в тренажерном зале. Перед началом тренировки нападающий Лассина Траоре, которому исполнилось 22 года, получал от игроков и тренеров поздравления – ему был организован традиционный в подобных случаях «коридор почета».
После основательной силовой фитнес-нагрузки игроки «Шахтера» отправились на футбольное поле. Там они под аккомпанемент проливного дождя шлифовали короткий и средний пас, а также занимались комбинационными действиями с завершением атаки.
По индивидуальной программе занимались Георгий Судаков, Марьян Швед и Виктор Корниенко. Все остальные игроки были в общей группе.
На вечернем занятии внимание уделялось преимущественно игровым аспектам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер «Шахтера» ждет переезда в Лондон
Выступление на Australian Open важнее