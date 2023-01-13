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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 10:33 | Обновлено 13 января 2023, 10:44
801
0

ВИДЕО. Шахтер в Турции: «коридор почета» для Траоре и две тренировки

Команда Игора Йовичевича тренируется на Средиземноморском побережье

13 января 2023, 10:33 | Обновлено 13 января 2023, 10:44
801
0
ВИДЕО. Шахтер в Турции: «коридор почета» для Траоре и две тренировки
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 12 января, игроки «Шахтера» на турецком сборе провели два занятия.

С утра команда работала в тренажерном зале. Перед началом тренировки нападающий Лассина Траоре, которому исполнилось 22 года, получал от игроков и тренеров поздравления – ему был организован традиционный в подобных случаях «коридор почета».

После основательной силовой фитнес-нагрузки игроки «Шахтера» отправились на футбольное поле. Там они под аккомпанемент проливного дождя шлифовали короткий и средний пас, а также занимались комбинационными действиями с завершением атаки.

По индивидуальной программе занимались Георгий Судаков, Марьян Швед и Виктор Корниенко. Все остальные игроки были в общей группе.

На вечернем занятии внимание уделялось преимущественно игровым аспектам.

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Шахтер Донецк Лассина Траоре Георгий Судаков Марьян Швед Виктор Корниенко
Источник ФК Шахтер Донецк
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