ВИДЕО. Шахтер в Турции: «коридор почета» для Траоре и две тренировки

В четверг, 12 января, игроки «Шахтера» на турецком сборе провели два занятия.

С утра команда работала в тренажерном зале. Перед началом тренировки нападающий Лассина Траоре, которому исполнилось 22 года, получал от игроков и тренеров поздравления – ему был организован традиционный в подобных случаях «коридор почета».

После основательной силовой фитнес-нагрузки игроки «Шахтера» отправились на футбольное поле. Там они под аккомпанемент проливного дождя шлифовали короткий и средний пас, а также занимались комбинационными действиями с завершением атаки.

По индивидуальной программе занимались Георгий Судаков, Марьян Швед и Виктор Корниенко. Все остальные игроки были в общей группе.

На вечернем занятии внимание уделялось преимущественно игровым аспектам.