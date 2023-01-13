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ATP
13 января 2023, 10:23 |
82
0

Определились финалисты турнира в Окленде

Кэмерон Норри и Ришар Гаске разыграют титул в Новой Зеландии

13 января 2023, 10:23 |
82
0
Определились финалисты турнира в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженсон Бруксби и Кэмерон Норри

Состоялись полуфинальные матч на турнире ATP 250 в Новой Зеландии.

Сыгран был лишь один поединок – британец Кэмерон Норри переиграл Дженсона Бруксби из США.

Француз Констан Лестьенн снялся перед матчем против соотечественника Ришара Гаске.

Окленд. 1/2 финала

Кэмерон Норри – Дженсон Бруксби – 6:3, 6:4
Ришар Гаске – Констан Лестьенн – техническая победа

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ATP Окленд Кэмерон Норри Дженсон Бруксби Ришар Гаске Констан Лестьенн
Источник Sport.ua
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