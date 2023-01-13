Определились финалисты турнира в Окленде

Состоялись полуфинальные матч на турнире ATP 250 в Новой Зеландии.



Сыгран был лишь один поединок – британец Кэмерон Норри переиграл Дженсона Бруксби из США.



Француз Констан Лестьенн снялся перед матчем против соотечественника Ришара Гаске.



Окленд. 1/2 финала



Кэмерон Норри – Дженсон Бруксби – 6:3, 6:4

Ришар Гаске – Констан Лестьенн – техническая победа