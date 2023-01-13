ATP13 января 2023, 10:23 |
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Определились финалисты турнира в Окленде
Кэмерон Норри и Ришар Гаске разыграют титул в Новой Зеландии
13 января 2023, 10:23 |
82
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Состоялись полуфинальные матч на турнире ATP 250 в Новой Зеландии.
Сыгран был лишь один поединок – британец Кэмерон Норри переиграл Дженсона Бруксби из США.
Француз Констан Лестьенн снялся перед матчем против соотечественника Ришара Гаске.
Окленд. 1/2 финала
Кэмерон Норри – Дженсон Бруксби – 6:3, 6:4
Ришар Гаске – Констан Лестьенн – техническая победа
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