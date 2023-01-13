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WTA
13 января 2023, 10:10 | Обновлено 13 января 2023, 10:11
162
0

Без обидчицы Калининой. Стали известны финалистки турнира в Хобарте

Элизабетта Коччаретто впервые сыграет в матче за титул на таком уровне

13 января 2023, 10:10 | Обновлено 13 января 2023, 10:11
162
0
Без обидчицы Калининой. Стали известны финалистки турнира в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизабетта Коччаретто

Состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA 250 в Хобарте.

Обидчица Ангелины Калининой американка София Кенин в трех сетах проиграла Элизабетте Коччаретто. Для итальянки это будет первый финал на уровне WTA.

Во второй встрече еще одна американка Лорен Дэвис переиграла россиянку Анну Блинкову.

Хобарт. Полуфинал

Элизабетта Коччаретто – София Кенин – 7:5, 4:6, 6:1
Лорен Дэвис – Анна Блинкова – 6:3, 6:3

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WTA Хобарт Элизабетта Коччаретто София Кенин Лорен Дэвис Анна Блинкова
Источник Sport.ua
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