Без обидчицы Калининой. Стали известны финалистки турнира в Хобарте

Состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA 250 в Хобарте.



Обидчица Ангелины Калининой американка София Кенин в трех сетах проиграла Элизабетте Коччаретто. Для итальянки это будет первый финал на уровне WTA.



Во второй встрече еще одна американка Лорен Дэвис переиграла россиянку Анну Блинкову.



Хобарт. Полуфинал

Элизабетта Коччаретто – София Кенин – 7:5, 4:6, 6:1

Лорен Дэвис – Анна Блинкова – 6:3, 6:3