WTA13 января 2023, 10:10 | Обновлено 13 января 2023, 10:11
162
0
Без обидчицы Калининой. Стали известны финалистки турнира в Хобарте
Элизабетта Коччаретто впервые сыграет в матче за титул на таком уровне
13 января 2023, 10:10 | Обновлено 13 января 2023, 10:11
162
0
Состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA 250 в Хобарте.
Обидчица Ангелины Калининой американка София Кенин в трех сетах проиграла Элизабетте Коччаретто. Для итальянки это будет первый финал на уровне WTA.
Во второй встрече еще одна американка Лорен Дэвис переиграла россиянку Анну Блинкову.
Хобарт. Полуфинал
Элизабетта Коччаретто – София Кенин – 7:5, 4:6, 6:1
Лорен Дэвис – Анна Блинкова – 6:3, 6:3
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 12 января 2023, 16:55 4
Анастасия Меркушина также попала в очки
Футбол | 13 января 2023, 05:23 1
«Арсенал» сделал предложение «Шахтеру» в размере 70 млн евро плюс бонусы
Футбол | 12.01.2023, 20:53
Футбол | 12.01.2023, 12:10
Теннис | 13.01.2023, 10:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2023, 15:12 1
12.01.2023, 11:33 12
12.01.2023, 05:17 6
11.01.2023, 17:29 19
12.01.2023, 19:20 3
11.01.2023, 19:32 2
11.01.2023, 14:29 5
11.01.2023, 23:59