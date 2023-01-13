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Australian Open
13 января 2023, 09:50 |
142
0

Кирьос – Джокович. Выставочный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию выставочной встречи на Australian Open

13 января 2023, 09:50 |
142
0
Кирьос – Джокович. Выставочный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

13 января состоится выставочный матч между первой ракеткой Австралии Ником Кирьосом и экс-лидером мирового рейтинга Новаков Джоковичем.

Начало встречи в 10:00 по Киеву.

Теннисисты проведут выставочный поединок на главном корте Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что они играли между собой в финале Уимблдона-2022, победил сербский теннисист.

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Ник Кирьос Новак Джокович смотреть онлайн Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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