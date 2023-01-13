Australian Open13 января 2023, 09:50 |
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Кирьос – Джокович. Выставочный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию выставочной встречи на Australian Open
13 января 2023, 09:50 |
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13 января состоится выставочный матч между первой ракеткой Австралии Ником Кирьосом и экс-лидером мирового рейтинга Новаков Джоковичем.
Начало встречи в 10:00 по Киеву.
Теннисисты проведут выставочный поединок на главном корте Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что они играли между собой в финале Уимблдона-2022, победил сербский теннисист.
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