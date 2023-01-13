Кирьос – Джокович. Выставочный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 января состоится выставочный матч между первой ракеткой Австралии Ником Кирьосом и экс-лидером мирового рейтинга Новаков Джоковичем.



Начало встречи в 10:00 по Киеву.



Теннисисты проведут выставочный поединок на главном корте Открытого чемпионата Австралии.



Отметим, что они играли между собой в финале Уимблдона-2022, победил сербский теннисист.