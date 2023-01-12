Экс-бек Черноморца и Днепра завершил карьеру и готов стать функционером

Бывший правый фулбек «Черноморца» и «Днепра» Лео Матос, который с октября 2020 года выступал в Бразилии за «Васко да Гама», объявил о завершении карьеры игрока.

Попрощаться с профессиональным футболом Матос решил в 36 лет, после того, как у него истек контракт с «Васко да Гама».

По данным бразильской прессы, Лео Матос уже получил предложение остаться в «Васко» на должности функционера, на которое, вероятнее всего, ответит согласием.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Лео Матос поиграл за «Фламенго, «Парану», «Фигейренсе», «Черноморец», «Днепр», ПАОК и «Васко да Гама».