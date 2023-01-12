Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-бек Черноморца и Днепра завершил карьеру и готов стать функционером
Бразилия
12 января 2023, 23:26 |
426
0

Экс-бек Черноморца и Днепра завершил карьеру и готов стать функционером

Лео Матос повесил бутсы на гвоздь в 36 лет

12 января 2023, 23:26 |
426
0
Экс-бек Черноморца и Днепра завершил карьеру и готов стать функционером
Instagram. Лео Матос

Бывший правый фулбек «Черноморца» и «Днепра» Лео Матос, который с октября 2020 года выступал в Бразилии за «Васко да Гама», объявил о завершении карьеры игрока.

Попрощаться с профессиональным футболом Матос решил в 36 лет, после того, как у него истек контракт с «Васко да Гама».

По данным бразильской прессы, Лео Матос уже получил предложение остаться в «Васко» на должности функционера, на которое, вероятнее всего, ответит согласием.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Лео Матос поиграл за «Фламенго, «Парану», «Фигейренсе», «Черноморец», «Днепр», ПАОК и «Васко да Гама».

По теме:
Экс-защитник Атлетико и Интера объявил о завершении карьеры
Передумал? Алекс Тейшейра готов подписать новый контракт с Васко да Гама
Есть три кандидата в капитаны сборной Франции после ухода Льориса
Лео Матос Васко да Гама завершение карьеры
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Теннис | 12 января 2023, 07:11 10
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open

Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Алексей Крутых узнают их чуть позже

Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером
Футбол | 12 января 2023, 17:40 13
Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером
Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером

Официальное обращение появилось на сайте УАФ

ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
Футбол | 12.01.2023, 22:35
ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Футбол | 12.01.2023, 13:59
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Футбол | 12.01.2023, 20:53
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
10.01.2023, 16:26 3
Футбол
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 7
Футбол
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
11.01.2023, 15:47 18
Бокс
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 10
Бокс
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
11.01.2023, 14:29 5
Война
Не впечатляет. Джошуа нашел себе нового соперника
Не впечатляет. Джошуа нашел себе нового соперника
11.01.2023, 15:12 1
Бокс
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
12.01.2023, 12:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности