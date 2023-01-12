Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
Испания
12 января 2023, 20:36 | Обновлено 12 января 2023, 20:44
606
2

«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси

В сети появились жесткие высказывания Гомеса Понти

12 января 2023, 20:36 | Обновлено 12 января 2023, 20:44
606
2
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
Twitter. Лионель Месси

В сеть были слиты переписки руководства «Барселоны» в 2021 году. Тогда президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу.

Член правления «сине-гранатовых» Гомес Понти в личной переписке с Бартомеу жестко высказался про Лионеля Месси и других игроков «Барселоны»:

«Бартомеу, не нужно любезничать с этой крысой из выгребной ямы. Клуб дал ему всё, а он говорит нам, кого покупать и кого подписывать, мы должны искать спонсоров для него. Почему, продлевая контракт с ним, мы должны делать то же самое с договорами Суареса и Альбы? Или почему мы должны платить комиссию за продления контракта с Фати его брату, Родриго Месси?

Он был партнёром наркоторговца, множество раз шантажировал нас и злоупотреблял нашей добротой. Наш клуб пострадал из-за этого гормонального карлика, который обязан «Барселоне» своей жизнью!

Когда наступила пандемия, он послал нам сообщение: «Давите, понижайте зарплату другим, но меня и Луиса не трогайте». Я надеюсь, что это худшее, что могло с нами случиться».

Сообщается, что Понти назвал Жерара Пике «с*киным сыном», а Серхио Бускетса и других игроков «Барселоны» – «избалованными и бесчувственными миллионерами».

По теме:
Суперкубок Испании. Стали известны составы полуфинала Бетис – Барселона
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
Представлены номинанты на приз лучшему игроку: Месси, Мбаппе или Бензема?
Барселона Жозеп Бартомеу Лионель Месси Жерар Пике Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Источник El Periodico de Aragon
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
Футбол | 12 января 2023, 15:02 5
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал

Вингер «Шахтера» ждет переезда в Лондон

Украинцы назвали политика года. Первый - Зеленский, второй - Залужный
Война | 12 января 2023, 14:28 12
Украинцы назвали политика года. Первый - Зеленский, второй - Залужный
Украинцы назвали политика года. Первый - Зеленский, второй - Залужный

Логично, что на первом месте верхновный главнокомандующий

Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Футбол | 12.01.2023, 13:59
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
Биатлон | 12.01.2023, 16:55
Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
Анчелотти, Скалони и Дешам - среди претендентов на звание лучшего тренера
Футбол | 12.01.2023, 18:45
Анчелотти, Скалони и Дешам - среди претендентов на звание лучшего тренера
Анчелотти, Скалони и Дешам - среди претендентов на звание лучшего тренера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Далеко не всі витримують випробування великими грошима, славою та владою. Далеко не всі залишаються людьми. Але тут нічого дивного, бо не всі просто стають людьми.
 Єдиний запобіжник проти такого бруду - це мати якісь формальні правила та дотримуватися їх. Коли правила та закони вищі на людей - тоді система може розвиватися.  Правила та закони можна змінювати та вдосконалювати, але зміна правил має здійснюватися виключно по правилам. 
Ответить
0
EGOS
ну хоч хтось в тій барсі має яйця і відчуття власної гідності..
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 9
Бокс
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
12.01.2023, 10:50
Война
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 7
Футбол
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
10.01.2023, 16:26 3
Футбол
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
11.01.2023, 16:56 4
Биатлон
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
11.01.2023, 17:29 19
Футбол
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
10.01.2023, 21:50 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности