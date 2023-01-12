«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
В сети появились жесткие высказывания Гомеса Понти
В сеть были слиты переписки руководства «Барселоны» в 2021 году. Тогда президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу.
Член правления «сине-гранатовых» Гомес Понти в личной переписке с Бартомеу жестко высказался про Лионеля Месси и других игроков «Барселоны»:
«Бартомеу, не нужно любезничать с этой крысой из выгребной ямы. Клуб дал ему всё, а он говорит нам, кого покупать и кого подписывать, мы должны искать спонсоров для него. Почему, продлевая контракт с ним, мы должны делать то же самое с договорами Суареса и Альбы? Или почему мы должны платить комиссию за продления контракта с Фати его брату, Родриго Месси?
Он был партнёром наркоторговца, множество раз шантажировал нас и злоупотреблял нашей добротой. Наш клуб пострадал из-за этого гормонального карлика, который обязан «Барселоне» своей жизнью!
Когда наступила пандемия, он послал нам сообщение: «Давите, понижайте зарплату другим, но меня и Луиса не трогайте». Я надеюсь, что это худшее, что могло с нами случиться».
Сообщается, что Понти назвал Жерара Пике «с*киным сыном», а Серхио Бускетса и других игроков «Барселоны» – «избалованными и бесчувственными миллионерами».
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