ШОВКОВСКИЙ: «Готов работать в сборной Украины по совместительству»

Александр Шовковский, недавно ставший помощником Мирчи Луческу в «Динамо», постом в Facebook простился со сборной Украины и отметил, что не исключает работы по совместительству в новом тренерском штабе.

«Мы всегда смотрим с оптимизмом в свое будущее, но никогда не забываем о прожитом!

Я благодарен Украинской Ассоциации Футбола и лично Андрею Павелко и каждому из команды УАФ за этот ответственный четырехлетний период своей работы в штабе главной команды Украины. Это было прекрасно! Но сегодня передо мной уже стоит новый вызов.

И я с большим удовольствием его принимаю и благодарю Игоря Суркиса и тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу за возможность присоединиться к команде «Динамо» Киев. В моей футбольной жизни существовало только две команды. Это Динамо Киев и национальная сборная Украины. И пока так и остается.

Но я не говорю прощай… Есть определенные договоренности в том, что если в моих услугах потребуется, то я готов присоединиться к сотрудничеству в новом тренерском штабе национальной команды по совместительству. Но это уже будет решать новый главный тренер сборной Украины по футболу.

А пока я приложу максимально свои знания и полученный опыт для того, чтобы сделать свой любимый и знаменитый клуб еще сильнее и лучше», – написал Шовковский.

Отметим, что УАФ официально объявила о том, что прекращает сотрудничество с Александром Петраковым.