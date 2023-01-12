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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 17:32 | Обновлено 12 января 2023, 18:40
2090
1

Бывшие игроки сборной Украины. Ротань представил свой тренерский штаб

Кто будет помогать новому тренеру «Александрии»

12 января 2023, 17:32 | Обновлено 12 января 2023, 18:40
2090
1
Бывшие игроки сборной Украины. Ротань представил свой тренерский штаб
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о том, что новый наставник Руслан Ротань сформировал свой тренерский штаб.

В него вошли Сергей Кравченко, Владимир Езерский, Владимир Тименко, Владимир Томиленко и Евгений Гресь.

Кравченко только недавно завершил карьеру игрока, первую часть сезона он отыграл за «Черноморец». Езерский будет совмещать работу в «Александрии» с должностью наставника юношеской сборной Украины.

Сам Ротань будет совмещать работу наставника «Александрии» с должностью тренера молодежной сборной Украины.

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Александрия Руслан Ротань Владимир Езерский Сергей Кравченко Владимир Тименко Владимир Томиленко Евгений Гресь назначение тренера
Источник ФК Александрия
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