Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все только от меня зависит». Молодой хавбек надеется остаться в Динамо
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 18:11 |
788
0

«Все только от меня зависит». Молодой хавбек надеется остаться в Динамо

Антон Царенко получит шанс на сборах киевлян

12 января 2023, 18:11 |
788
0
«Все только от меня зависит». Молодой хавбек надеется остаться в Динамо
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

18-летний хавбек Антон Царенко получил шанс закрепиться в основной команде «Динамо». Игрок поедет на сбор в Турцию, где попробует убедить тренера Мирчу Луческу.

«Конечно, приятно, что я тренируюсь с первой командой. И здесь уже только от меня зависит, как я себя проявлю и что покажу. Благодарен тренерскому штабу. Надеюсь, все будет в порядке. Мы все отдохнули и сейчас с новыми силами приступим к работе».

«Турция? Как минимум, там будет чуть теплее, чем в Киеве, ведь главное – возможность качественно работать на футбольном поле. Очень жду контрольных матчей с интересными соперниками. Сборы – это фундамент на сезон, без них никуда», — сказал Царенко.

Антон уже успел дебютировать в основной команде, в том числе сыграл в квалификации Лиги чемпионов.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Готов работать в сборной Украины по совместительству»
Динамо определилось с первыми соперниками на сборе
Источник: Динамо круглосуточно работает над продажей игроков
Антон Царенко Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Футбол | 11 января 2023, 19:32 1
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси

Португалец сыграл 1145 матчей в XXI веке

Сразу три игрока Барсы. Названа символическая молодежная сборная 2022 года
Футбол | 12 января 2023, 18:01 0
Сразу три игрока Барсы. Названа символическая молодежная сборная 2022 года
Сразу три игрока Барсы. Названа символическая молодежная сборная 2022 года

В воротах – представитель Ирландии

Украинцы назвали политика года. Первый - Зеленский, второй - Залужный
Война | 12.01.2023, 14:28
Украинцы назвали политика года. Первый - Зеленский, второй - Залужный
Украинцы назвали политика года. Первый - Зеленский, второй - Залужный
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Футбол | 11.01.2023, 23:59
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Футбол | 12.01.2023, 12:10
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
10.01.2023, 21:21 23
Футбол
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
12.01.2023, 10:50
Война
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
11.01.2023, 16:56 4
Биатлон
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
11.01.2023, 12:41 27
Футбол
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
10.01.2023, 21:50 24
Бокс
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности