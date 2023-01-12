«Все только от меня зависит». Молодой хавбек надеется остаться в Динамо

18-летний хавбек Антон Царенко получил шанс закрепиться в основной команде «Динамо». Игрок поедет на сбор в Турцию, где попробует убедить тренера Мирчу Луческу.

«Конечно, приятно, что я тренируюсь с первой командой. И здесь уже только от меня зависит, как я себя проявлю и что покажу. Благодарен тренерскому штабу. Надеюсь, все будет в порядке. Мы все отдохнули и сейчас с новыми силами приступим к работе».

«Турция? Как минимум, там будет чуть теплее, чем в Киеве, ведь главное – возможность качественно работать на футбольном поле. Очень жду контрольных матчей с интересными соперниками. Сборы – это фундамент на сезон, без них никуда», — сказал Царенко.

Антон уже успел дебютировать в основной команде, в том числе сыграл в квалификации Лиги чемпионов.