«Все только от меня зависит». Молодой хавбек надеется остаться в Динамо
Антон Царенко получит шанс на сборах киевлян
18-летний хавбек Антон Царенко получил шанс закрепиться в основной команде «Динамо». Игрок поедет на сбор в Турцию, где попробует убедить тренера Мирчу Луческу.
«Конечно, приятно, что я тренируюсь с первой командой. И здесь уже только от меня зависит, как я себя проявлю и что покажу. Благодарен тренерскому штабу. Надеюсь, все будет в порядке. Мы все отдохнули и сейчас с новыми силами приступим к работе».
«Турция? Как минимум, там будет чуть теплее, чем в Киеве, ведь главное – возможность качественно работать на футбольном поле. Очень жду контрольных матчей с интересными соперниками. Сборы – это фундамент на сезон, без них никуда», — сказал Царенко.
Антон уже успел дебютировать в основной команде, в том числе сыграл в квалификации Лиги чемпионов.
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