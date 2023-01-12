У Миколенко пока не будет нового тренера. Эвертон выразил доверие Лэмпарду
Клуб не хочет снова менять наставника
Несмотря на неудачный сезон «Эвертона», который в АПЛ сейчас находится в зоне вылета, клуб не планирует увольнять тренера Фрэнка Лэмпарда.
Владелец клуба Фархад Мошири считает, что не нужно постоянно менять наставников.
«Ранее такие решения часто принимались вместе с фанами. Иногда увольнения проходили под влиянием болельщиков, но я считаю, что нужно давать тренеру время, чтобы он выстроил систему, дал результат».
«Я поддерживаю Фрэнка, верю, что он все исправит», — сказал Мошири.
Украинский защитник Виталий Миколенко в нынешнем сезоне провел 19 матчей.
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