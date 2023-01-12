У Миколенко пока не будет нового тренера. Эвертон выразил доверие Лэмпарду

Несмотря на неудачный сезон «Эвертона», который в АПЛ сейчас находится в зоне вылета, клуб не планирует увольнять тренера Фрэнка Лэмпарда.

Владелец клуба Фархад Мошири считает, что не нужно постоянно менять наставников.

«Ранее такие решения часто принимались вместе с фанами. Иногда увольнения проходили под влиянием болельщиков, но я считаю, что нужно давать тренеру время, чтобы он выстроил систему, дал результат».

«Я поддерживаю Фрэнка, верю, что он все исправит», — сказал Мошири.

Украинский защитник Виталий Миколенко в нынешнем сезоне провел 19 матчей.