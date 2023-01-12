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Испания
12 января 2023, 16:44 |
425
0

Дженнаро ГАТТУЗО: «Не знаю, можно ли было обыграть Реал»

Тренер «Валенсии» – о вылете из Кубка Испании

12 января 2023, 16:44 |
425
0
Дженнаро ГАТТУЗО: «Не знаю, можно ли было обыграть Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет из Кубка Испании от «Реала» в серии пенальти:

«Я очень горжусь командой и тем, как она играла. Мы сыграли здорово в плане менталитета – именно таким путем и нужно идти. Нам много раз этого не хватало, надо продолжать в том же духе.

У нас молодая и вместе с тем мастеровитая команда, и сегодня мы показали это на поле. Мы провели 120 минут против великого соперника. Мы много трудились, много бегали, поэтому усталость – это нормально.

Не знаю, можно ли было обыграть «Реал». Сегодня мы применили абсолютно иную тактическую схему, по которой не играли в последние четыре месяца. Мы хорошо подготовились, у нас были голевые моменты, равно как и у «Мадрида». Игра была открытой».

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Дженнаро Гаттузо Валенсия Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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