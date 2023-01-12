Украина. Премьер лига12 января 2023, 15:53 |
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Динамо определилось с первыми соперниками на сборе
Сыграют с двумя австрийскими и одной словенской командами
12 января 2023, 15:53 |
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Игроки «Динамо» отправятся на сбор в Турцию 20 января, а до конца месяца киевляне успеют провести три контрольных матча.
Соперниками команды Мирчи Луческу станут «Рапид» Вена (24 января), «Марибор» (28 января) и «Аустрия» (31 января). Позже клуб опубликует спарринги на февраль.
Футболисты «Динамо» вышли из отпуска 12 января, а до вылета в Турцию будут тренироваться на своей базе.
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