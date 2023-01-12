Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Нет шансов, что за Мудрика дадут 100 миллионов»

Известный тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный уверен, что ни один клуб сейчас не отдаст за хавбека Михаила Мудрика 100 миллионов евро, поэтому «Шахтеру» придется отпустить лидера за меньшую сумму.

– 100 миллионов? Шансов нет. За Мудрика никто никогда не даст 100 миллионов. И не нужно тут проводить параллель с Антони. Он столько наиграл за «Аякс» и проявил себя там. А Мудрик еще не известный футболист – темная лошадка для Европы, который выстрелил в этом сезоне в Лиге чемпионов. Раньше он нигде себя не проявлял – ни в «Десне», ни в киевском «Арсенале», ни в «Шахтере», пока оттуда не ушли иностранцы. Он не попадал в состав при Тете и Соломоне.

Что касается трансфера, думаю, вопрос решится в конце января, и за ту сумму, которую хочет «Арсенал». Цена будет достаточно приличной, но далеко не той, которую хочет «Шахтер». «Горняки» могут переиграть сами себя. Если сейчас Мудрика не продать в «Арсенал», то такую сумму за него уже не получить. Уже все выучили качества Мудрика.