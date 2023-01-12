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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 16:11 |
578
1

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Нет шансов, что за Мудрика дадут 100 миллионов»

Эксперт уверен, что трансфер Мудрика не будет 100-миллионным

12 января 2023, 16:11 |
578
1
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Нет шансов, что за Мудрика дадут 100 миллионов»
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Известный тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный уверен, что ни один клуб сейчас не отдаст за хавбека Михаила Мудрика 100 миллионов евро, поэтому «Шахтеру» придется отпустить лидера за меньшую сумму.

– 100 миллионов? Шансов нет. За Мудрика никто никогда не даст 100 миллионов. И не нужно тут проводить параллель с Антони. Он столько наиграл за «Аякс» и проявил себя там. А Мудрик еще не известный футболист – темная лошадка для Европы, который выстрелил в этом сезоне в Лиге чемпионов. Раньше он нигде себя не проявлял – ни в «Десне», ни в киевском «Арсенале», ни в «Шахтере», пока оттуда не ушли иностранцы. Он не попадал в состав при Тете и Соломоне.

Что касается трансфера, думаю, вопрос решится в конце января, и за ту сумму, которую хочет «Арсенал». Цена будет достаточно приличной, но далеко не той, которую хочет «Шахтер». «Горняки» могут переиграть сами себя. Если сейчас Мудрика не продать в «Арсенал», то такую сумму за него уже не получить. Уже все выучили качества Мудрика.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк Вячеслав Грозный
Источник FanDay
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gvs58
Дістали з цим Мудриком! 20-25 млн. його ціна.
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