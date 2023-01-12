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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 14:51 |
1855
1

Источник: Динамо круглосуточно работает над продажей игроков

Пока без успеха

12 января 2023, 14:51 |
1855
1
Источник: Динамо круглосуточно работает над продажей игроков
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

По информации Динамо Киев Inside, руководство «Динамо» сейчас в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы заработать деньги на продаже игроков.

Пока что договориться о трансферах не удалось, но работа продолжается.

Хавбек Виктор Цыганков, которого называют главным вариантом на продажу, сейчас находится в расположении команды и готовится к тренировочному сбору.

Что касается приобретений, то сейчас клуб ограничен в бюджете, поэтому сконцентрирован на продаже игроков.

Цыганков, чей контракт завершается будущим летом, не хочет продлевать соглашение, что вынуждает «Динамо» думать о его продаже.

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Динамо Киев Виктор Цыганков чемпионат Украины по футболу трансферы
Источник Telegram
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Remark
Как видишь слово "источник" на сайте спорт.юа сразу в голове мысль: пфф...понятно)))
Но я могу сделать лично своих пару выводов со статьи:
1) бывшие опзжшники что-то знают о дальнейшем ходе войны и поэтому пытаются хоть что-то заработать в краткие сроки;
2) новость утка - так как остальные клубы УПЛ не продают и никого активно не ищут для покупки своих игроков;
3) было бы кого продавать!!! А так за безценок Игорёк никого отпускать не будет. В этом плане он может и покруче (жаднее) Рината. 
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