Источник: Динамо круглосуточно работает над продажей игроков

По информации Динамо Киев Inside, руководство «Динамо» сейчас в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы заработать деньги на продаже игроков.

Пока что договориться о трансферах не удалось, но работа продолжается.

Хавбек Виктор Цыганков, которого называют главным вариантом на продажу, сейчас находится в расположении команды и готовится к тренировочному сбору.

Что касается приобретений, то сейчас клуб ограничен в бюджете, поэтому сконцентрирован на продаже игроков.

Цыганков, чей контракт завершается будущим летом, не хочет продлевать соглашение, что вынуждает «Динамо» думать о его продаже.