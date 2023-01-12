Источник: Динамо круглосуточно работает над продажей игроков
Пока без успеха
По информации Динамо Киев Inside, руководство «Динамо» сейчас в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы заработать деньги на продаже игроков.
Пока что договориться о трансферах не удалось, но работа продолжается.
Хавбек Виктор Цыганков, которого называют главным вариантом на продажу, сейчас находится в расположении команды и готовится к тренировочному сбору.
Что касается приобретений, то сейчас клуб ограничен в бюджете, поэтому сконцентрирован на продаже игроков.
Цыганков, чей контракт завершается будущим летом, не хочет продлевать соглашение, что вынуждает «Динамо» думать о его продаже.
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Но я могу сделать лично своих пару выводов со статьи:
1) бывшие опзжшники что-то знают о дальнейшем ходе войны и поэтому пытаются хоть что-то заработать в краткие сроки;
2) новость утка - так как остальные клубы УПЛ не продают и никого активно не ищут для покупки своих игроков;
3) было бы кого продавать!!! А так за безценок Игорёк никого отпускать не будет. В этом плане он может и покруче (жаднее) Рината.