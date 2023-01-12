ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону

1. Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании

2. Малиновский дебютировал за Марсель

3. Обамеянг хочет вернуться в Барселону

4. Прогноз на матч Бетис – Барселона

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