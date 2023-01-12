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Испания
12 января 2023, 12:51 | Обновлено 12 января 2023, 12:55
83
0

ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

12 января 2023, 12:51 | Обновлено 12 января 2023, 12:55
83
0
ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону

1. Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании
2. Малиновский дебютировал за Марсель
3. Обамеянг хочет вернуться в Барселону
4. Прогноз на матч Бетис – Барселона

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Источник Sport.ua
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