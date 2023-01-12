Испания12 января 2023, 12:51 | Обновлено 12 января 2023, 12:55
83
0
ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
12 января 2023, 12:51 | Обновлено 12 января 2023, 12:55
83
0
1. Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании
2. Малиновский дебютировал за Марсель
3. Обамеянг хочет вернуться в Барселону
4. Прогноз на матч Бетис – Барселона
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2023, 19:32 0
Португалец сыграл 1145 матчей в XXI веке
Теннис | 12 января 2023, 07:11 1
Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Алексей Крутых узнают их чуть позже
Футбол | 12.01.2023, 07:00
Футбол | 12.01.2023, 08:52
Теннис | 12.01.2023, 08:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2023, 12:41 26
10.01.2023, 16:26 2
10.01.2023, 21:50 24
10.01.2023, 16:22 7
10.01.2023, 20:59 1
11.01.2023, 05:42 1
10.01.2023, 14:04
11.01.2023, 05:25