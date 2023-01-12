Экс-защитник Атлетико и Интера объявил о завершении карьеры
Жоао Миранда повесил бутсы на гвоздь
Известный бразильский защитник Жоао Миранда объявил о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 38 лет. Об этом игрок сообщил у себя в Твиттере:
«Момент настал. Выражаю особую благодарность всем, кто болел за меня. Спасибо большое футболу! Теперь всё останется в истории».
Миранда известен прежде всего по выступлениям за «Атлетико» Мадрид (2011 – 2015 годы) и «Интер» (2015 – 2019). Также выступал за «Коритибу», «Сошо», «Цзянсу Сунин» и «Сан-Паулу», который стал его последним клубом в карьере.
В период с 2009 по 2019 годы провел 58 матчей и забил 3 гола за сборную Бразилии.
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