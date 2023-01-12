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  4. ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 11:33 |
2515
6

ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием

Наконец-то мы узнали правду?

12 января 2023, 11:33 |
2515
6
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
Instagram. Артем Милевский

Официальный аккаунт УЕФА в твиттере 12 января поздравил бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского с 40-летием, прикрепив видео его гола в ворота «Барселоны».

«Артему Милевскому – 4️0! Лучший гол в карьере одного из самых ярких игроков киевского «Динамо» нулевых?», – сказано в сообщении.

Интересно то, что Милевский действительно родился 12 января, но в паспорте год его рождения записан как 1985-й. То есть официально по документам ему сегодня исполнилось 38 лет.

Ранее в прессе часто ходили слухи о том, что Милевский – «перебитый футболист». То есть игрок с измененным годом рождения. Сегодняшнее поздравление от УЕФА лишь разворошило давно забытую тему.

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УЕФА Артем Милевский
Источник Twitter
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Комментарии 6
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KIEWADIM
Чудные времена были. Барсе даже забивали, а Барса тогда огого была
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+2
Вова Чертрогатый
вот это лучший гол за всю карьеру?
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+1
avk2307
Краще б пенальті в ворота Швейцарії поставили, але то Уєфа як собі гол вважає напевно
Артему вітання!!!
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+1
t2_romario
Гол такий самий як Роналду забив, заческою )). Можна було б і на Андрія Шевченка записати.
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+1
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Выталкиватель парашутистов
 То, что Миля был по документах на два года моложе, многие и так знали. Это распространенная метода не только в Украине, но и во многих республиках  бывшего СССР. На два-три года старше Андрюша Шевченко, Чегринский и много-много других знаменитых футболистов Украины, а переростков в ДЮФЛ Украины - каждый 3-й. Все это знают, но и всех это устраивает. Знаю много случаев, когда в юношеские команды Динамо Киев брали только после того, как родители переделывали метрики пацанам, сам в 2011 году помогал  одной маме с провинции устраивать сына в  юношескую команду Динамо Киев, но в итоге у нее не оказалось 200 долларов заплатить за переделку метрики на 2 года младше - это было  условие тренеров команды...
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