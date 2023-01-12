ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
Наконец-то мы узнали правду?
Официальный аккаунт УЕФА в твиттере 12 января поздравил бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского с 40-летием, прикрепив видео его гола в ворота «Барселоны».
«Артему Милевскому – 4️0! Лучший гол в карьере одного из самых ярких игроков киевского «Динамо» нулевых?», – сказано в сообщении.
Интересно то, что Милевский действительно родился 12 января, но в паспорте год его рождения записан как 1985-й. То есть официально по документам ему сегодня исполнилось 38 лет.
Ранее в прессе часто ходили слухи о том, что Милевский – «перебитый футболист». То есть игрок с измененным годом рождения. Сегодняшнее поздравление от УЕФА лишь разворошило давно забытую тему.
Артему Милевскому - 4️⃣0️⃣! 🎂— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 12, 2023
Лучший гол в карьере одного из самых ярких игроков киевского "Динамо" нулевых? 👀#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/zKOeJhNdrU
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