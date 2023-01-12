Англия12 января 2023, 05:55 | Обновлено 12 января 2023, 06:24
147
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла усилилась защитником клуба из Ла Лиги
Алекс Морено продолжит карьеру в АПЛ
12 января 2023, 05:55 | Обновлено 12 января 2023, 06:24
147
0
Английский футбольный клуб «Астон Вилла» объявил о подписании защитника испанского «Бетиса» Алекса Морено.
Сообщается, что сумма трансфера составляет 14 миллионов евро. Контракт рассчитан на 3.5 года.
На протяжении карьеры Алекс Морено также играл за «Мальорку», «Эльче» и «Райо Вальекано».
В сезоне 2022/23 Морено сыграл за «Бетис» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами.
ÁM15. 🇪🇸 pic.twitter.com/UYzOVIdvB5— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 11, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2023, 17:29 15
Блогер Sport.ua – о возвращении легендарного голкипера в столичный клуб
Теннис | 12 января 2023, 02:20 1
Украинка в двух сетах справилась с Леолией Жанжан
Война | 11.01.2023, 14:29
Футбол | 11.01.2023, 17:12
Футбол | 12.01.2023, 03:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2023, 14:40 7
10.01.2023, 21:21 23
11.01.2023, 01:50 2
10.01.2023, 21:50 25
11.01.2023, 01:35 4
11.01.2023, 12:41 26
10.01.2023, 11:30 10