ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла усилилась защитником клуба из Ла Лиги

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» объявил о подписании защитника испанского «Бетиса» Алекса Морено.

Сообщается, что сумма трансфера составляет 14 миллионов евро. Контракт рассчитан на 3.5 года.

На протяжении карьеры Алекс Морено также играл за «Мальорку», «Эльче» и «Райо Вальекано».

В сезоне 2022/23 Морено сыграл за «Бетис» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами.