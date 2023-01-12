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Англия
12 января 2023, 05:55 | Обновлено 12 января 2023, 06:24
147
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла усилилась защитником клуба из Ла Лиги

Алекс Морено продолжит карьеру в АПЛ

12 января 2023, 05:55 | Обновлено 12 января 2023, 06:24
147
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла усилилась защитником клуба из Ла Лиги
Twitter. Алекс Морено

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» объявил о подписании защитника испанского «Бетиса» Алекса Морено.

Сообщается, что сумма трансфера составляет 14 миллионов евро. Контракт рассчитан на 3.5 года.

На протяжении карьеры Алекс Морено также играл за «Мальорку», «Эльче» и «Райо Вальекано».

В сезоне 2022/23 Морено сыграл за «Бетис» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами.

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Источник ФК Астон Вилла
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