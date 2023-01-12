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Нидерланды
12 января 2023, 04:52 | Обновлено 12 января 2023, 04:58
18
0

У Тадича гол и ассист. Аякс вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов

11 января состоялись матчи 1/16 финала национального кубка

12 января 2023, 04:52 | Обновлено 12 января 2023, 04:58
18
0
У Тадича гол и ассист. Аякс вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Тадич

11 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

«Аякс» вышел в 1/8 финала, победив команду «Ден Босх» (2:0).

Первый гол с пенальти забил Душан Тадич на 20-й минуте, а затем он же отдал голевую передачу на Кеннета Тейлора (52 мин).

Заключительные матчи этой стадии пройдет 12 января.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала

10 января

  • Твенте – Телстар – 3:1
  • Козаккен Бойз – Ден Хаг – 1:3
  • Бреда – Эйндховен – 2:1 (д.в)
  • Квик – Де Графсхап – 1:4
  • Спарта Роттердам – ПСВ – 1:2

11 января

  • Эксельсиор – АЗ Алкмар – 1:4
  • Алмере Сити – Неймеген – 0:4
  • Венло – Эммен – 2:3
  • Де Трефферс – Камбур – 1:0
  • Херенвен – Волендам – 2:0
  • Ден Босх – Аякс – 0:2

12 января

  • Хераклес – Гоу Эхед Иглс
  • Блаув Гел – Утрехт
  • Гронинген – Спакенбург
  • Урк – Катвейк
  • Фейеноорд – Зволле
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Источник Sport.ua
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