Нидерланды12 января 2023, 04:52 | Обновлено 12 января 2023, 04:58
18
0
У Тадича гол и ассист. Аякс вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов
11 января состоялись матчи 1/16 финала национального кубка
12 января 2023, 04:52 | Обновлено 12 января 2023, 04:58
18
0
11 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.
«Аякс» вышел в 1/8 финала, победив команду «Ден Босх» (2:0).
Первый гол с пенальти забил Душан Тадич на 20-й минуте, а затем он же отдал голевую передачу на Кеннета Тейлора (52 мин).
Заключительные матчи этой стадии пройдет 12 января.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала
10 января
- Твенте – Телстар – 3:1
- Козаккен Бойз – Ден Хаг – 1:3
- Бреда – Эйндховен – 2:1 (д.в)
- Квик – Де Графсхап – 1:4
- Спарта Роттердам – ПСВ – 1:2
11 января
- Эксельсиор – АЗ Алкмар – 1:4
- Алмере Сити – Неймеген – 0:4
- Венло – Эммен – 2:3
- Де Трефферс – Камбур – 1:0
- Херенвен – Волендам – 2:0
- Ден Босх – Аякс – 0:2
12 января
- Хераклес – Гоу Эхед Иглс
- Блаув Гел – Утрехт
- Гронинген – Спакенбург
- Урк – Катвейк
- Фейеноорд – Зволле
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2023, 13:35 16
Мохаммед Хамад поделился инсайдом по игроку «Аль-Айна»
Футбол | 11 января 2023, 12:41 26
Всего лишь четвертый клуб в истории близок к победе в чемпионате Украины
Футбол | 12.01.2023, 04:44
Другие виды | 12.01.2023, 00:14
Футбол | 11.01.2023, 19:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2023, 14:29 5
10.01.2023, 14:40 7
10.01.2023, 16:22 7
10.01.2023, 17:11 12
11.01.2023, 16:56 4
11.01.2023, 05:25
10.01.2023, 07:15 8
10.01.2023, 10:30 15