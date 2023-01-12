У Тадича гол и ассист. Аякс вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов

11 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

«Аякс» вышел в 1/8 финала, победив команду «Ден Босх» (2:0).

Первый гол с пенальти забил Душан Тадич на 20-й минуте, а затем он же отдал голевую передачу на Кеннета Тейлора (52 мин).

Заключительные матчи этой стадии пройдет 12 января.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала

10 января

Твенте – Телстар – 3:1

– Телстар – 3:1 Козаккен Бойз – Ден Хаг – 1:3

– 1:3 Бреда – Эйндховен – 2:1 (д.в)

– Эйндховен – 2:1 (д.в) Квик – Де Графсхап – 1:4

– 1:4 Спарта Роттердам – ПСВ – 1:2

11 января

Эксельсиор – АЗ Алкмар – 1:4

– 1:4 Алмере Сити – Неймеген – 0:4

– 0:4 Венло – Эммен – 2:3

– 2:3 Де Трефферс – Камбур – 1:0

– Камбур – 1:0 Херенвен – Волендам – 2:0

– Волендам – 2:0 Ден Босх – Аякс – 0:2

12 января