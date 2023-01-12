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Англия
12 января 2023, 01:59 | Обновлено 12 января 2023, 02:08
175
0

Жеребьевка Кубка английской лиги. Стали известны полуфинальные пары

Команды сыграют между собой 2 матча

12 января 2023, 01:59 | Обновлено 12 января 2023, 02:08
175
0
Жеребьевка Кубка английской лиги. Стали известны полуфинальные пары
Twitter

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.

После сенсационной победы над «Манчестер Сити», «Саутгемптон» сыграет с еще одной командой-представительницей топ-4 АПЛ – «Ньюкаслом». «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, встретится с «Ноттингем Форест».

Отметим, что на этой стадии команды сыграют по два матча между собой. Первые поединки состоятся 23 января.

Кубок английской лиги. 1/2 финала

  • «Саутгемптон» – «Ньюкасл»
  • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»
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жеребьевка Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл Саутгемптон Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Источник Twitter
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