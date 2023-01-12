Жеребьевка Кубка английской лиги. Стали известны полуфинальные пары
Команды сыграют между собой 2 матча
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.
После сенсационной победы над «Манчестер Сити», «Саутгемптон» сыграет с еще одной командой-представительницей топ-4 АПЛ – «Ньюкаслом». «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, встретится с «Ноттингем Форест».
Отметим, что на этой стадии команды сыграют по два матча между собой. Первые поединки состоятся 23 января.
Кубок английской лиги. 1/2 финала
- «Саутгемптон» – «Ньюкасл»
- «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»
Your confirmed Semi-Final ties as Wembley awaits 😍#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/YZVVYkJtSt— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 11, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мужчина увлекся празднованием Нового года
Генштаб опровергает информацию о полном захвате города