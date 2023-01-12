Жеребьевка Кубка английской лиги. Стали известны полуфинальные пары

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.

После сенсационной победы над «Манчестер Сити», «Саутгемптон» сыграет с еще одной командой-представительницей топ-4 АПЛ – «Ньюкаслом». «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, встретится с «Ноттингем Форест».

Отметим, что на этой стадии команды сыграют по два матча между собой. Первые поединки состоятся 23 января.

Кубок английской лиги. 1/2 финала