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Украина. Премьер лига
11 января 2023, 21:23 | Обновлено 11 января 2023, 21:28
356
0

Источник: голкипер Никита Шевченко станет игроком Александрии

Экс-вратарь луганской «Зари» будет играть под руководством Руслана Ротаня

11 января 2023, 21:23 | Обновлено 11 января 2023, 21:28
356
0
Источник: голкипер Никита Шевченко станет игроком Александрии
ФК Заря Луганск. Никита Шевченко

29-летний голкипер Никита Шевченко, выступавший за луганскую «Зарю», близок к переходу в новый клуб.

Завтра, 11 января, вратаря официально представит клуб УПЛ «Александрия», информирует ТаТоТаке. Именно на Шевченко тренерский штаб Руслана Ротаня рассчитывает как на основного кипера клуба во второй части сезона.

Контракт Никиты Шевченко с «Александрией» будет действовать 1,5 года. Последний год он не имел игровой практики вообще.

Скорее всего, команду из Александрии покинет 25-летний голкипер Олег Билык.

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Никита Шевченко Александрия трансферы трансферы УПЛ Руслан Ротань Заря Луганск ТаТоТаке Олег Билык
Источник ТаТоТаке
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