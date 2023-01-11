Задача для Ротаня не изменилась. Александрия должна финишировать в топ-3
В клубе нацелены на финиш в тройке лучших
Директор клуба УПЛ «Александрия» Дмитрий Китаев заявил о том, что новый тренер команды Руслан Ротань имеет ту задачу, которая была у бывшего наставника Юрия Гуры - финиш в топ-3 чемпионата Украины.
«У нас задачи не меняются. Задачу поставил президент еще на старте сезона. Это попасть в топ-3 чемпионата. Руслану Ротаню нравится тот состав, который есть сейчас, но у него есть пожелания».
«Мы работаем, но посмотрим», — сказал Китаев.
Команда завершила первую часть сезона на 5-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Похоже, у лидера «Динамо» не так много вариантов
Всего лишь четвертый клуб в истории близок к победе в чемпионате Украины