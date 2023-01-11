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  4. Задача для Ротаня не изменилась. Александрия должна финишировать в топ-3
Украина. Премьер лига
11 января 2023, 18:13 | Обновлено 11 января 2023, 18:49
198
1

Задача для Ротаня не изменилась. Александрия должна финишировать в топ-3

В клубе нацелены на финиш в тройке лучших

11 января 2023, 18:13 | Обновлено 11 января 2023, 18:49
198
1
Задача для Ротаня не изменилась. Александрия должна финишировать в топ-3
ФК Александрия

Директор клуба УПЛ «Александрия» Дмитрий Китаев заявил о том, что новый тренер команды Руслан Ротань имеет ту задачу, которая была у бывшего наставника Юрия Гуры - финиш в топ-3 чемпионата Украины.

«У нас задачи не меняются. Задачу поставил президент еще на старте сезона. Это попасть в топ-3 чемпионата. Руслану Ротаню нравится тот состав, который есть сейчас, но у него есть пожелания».

«Мы работаем, но посмотрим», — сказал Китаев.

Команда завершила первую часть сезона на 5-й позиции.

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Александрия Дмитрий Китаев Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу
Источник Український футбол
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Фанькин кот
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