Задача для Ротаня не изменилась. Александрия должна финишировать в топ-3

Директор клуба УПЛ «Александрия» Дмитрий Китаев заявил о том, что новый тренер команды Руслан Ротань имеет ту задачу, которая была у бывшего наставника Юрия Гуры - финиш в топ-3 чемпионата Украины.

«У нас задачи не меняются. Задачу поставил президент еще на старте сезона. Это попасть в топ-3 чемпионата. Руслану Ротаню нравится тот состав, который есть сейчас, но у него есть пожелания».

«Мы работаем, но посмотрим», — сказал Китаев.

Команда завершила первую часть сезона на 5-й позиции.