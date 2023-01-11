Топ-игроки ЧМ, Холанд и Бензема. Названа символическая сборная 2022 года
В воротах – Тибо Куртуа
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала символическую сборную по итогам 2022 года.
В команду попали лучшие игроки ЧМ-2022 в Катаре во главе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Также в сборную был включен и обладатель ЗМ-2022 – Карим Бензема.
Символическая сборная 2022 года:
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид).
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).
Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
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