Топ-игроки ЧМ, Холанд и Бензема. Названа символическая сборная 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала символическую сборную по итогам 2022 года.

В команду попали лучшие игроки ЧМ-2022 в Катаре во главе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Также в сборную был включен и обладатель ЗМ-2022 – Карим Бензема.

Символическая сборная 2022 года:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).