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11 января 2023, 18:32 | Обновлено 11 января 2023, 18:48
272
0

Топ-игроки ЧМ, Холанд и Бензема. Названа символическая сборная 2022 года

В воротах – Тибо Куртуа

11 января 2023, 18:32 | Обновлено 11 января 2023, 18:48
272
0
Топ-игроки ЧМ, Холанд и Бензема. Названа символическая сборная 2022 года
Twitter. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала символическую сборную по итогам 2022 года.

В команду попали лучшие игроки ЧМ-2022 в Катаре во главе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Также в сборную был включен и обладатель ЗМ-2022 – Карим Бензема.

Символическая сборная 2022 года:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

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Ашраф Хакими Альфонсо Дэвис Тибо Куртуа Вирджил ван Дейк Йошко Гвардиол Лука Модрич Лионель Месси Кевин де Брюйне Карим Бензема Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе символическая сборная IFFHS ЧМ-2022 по футболу
Источник IFFHS
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