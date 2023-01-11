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Украина. Премьер лига
11 января 2023, 17:28 | Обновлено 11 января 2023, 18:53
377
0

Вернидуб ждет усиление Кривбасса. Хочет защитника и двух хавбеков

Клуб и так активен на трансферном рынке

11 января 2023, 17:28 | Обновлено 11 января 2023, 18:53
377
0
Вернидуб ждет усиление Кривбасса. Хочет защитника и двух хавбеков
ФК Кривбасс

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассчитывает на усиление состава. Особенно после того, как ведущий хавбек команды Назар Волошин вернулся в «Динамо» Киев.

«Центральный защитник, думаю, еще центральный хавбек, который и отбирает, и атаки начинает. И нужны фланги, ведь в случае, если Волошин останется в «Динамо», то нужно усиление», — сказал Вернидуб.

Зимой клуб успел подписать Даниила Бескоровайного, Клима Приходько и Максима Лунева.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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