Украина. Премьер лига11 января 2023, 17:28 | Обновлено 11 января 2023, 18:53
377
0
Вернидуб ждет усиление Кривбасса. Хочет защитника и двух хавбеков
Клуб и так активен на трансферном рынке
11 января 2023, 17:28 | Обновлено 11 января 2023, 18:53
377
0
Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассчитывает на усиление состава. Особенно после того, как ведущий хавбек команды Назар Волошин вернулся в «Динамо» Киев.
«Центральный защитник, думаю, еще центральный хавбек, который и отбирает, и атаки начинает. И нужны фланги, ведь в случае, если Волошин останется в «Динамо», то нужно усиление», — сказал Вернидуб.
Зимой клуб успел подписать Даниила Бескоровайного, Клима Приходько и Максима Лунева.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2023, 22:25 5
По информации Бруно Андраде, хавбек Динамо может перейти в «Порту»
Футбол | 10 января 2023, 21:21 23
По данным Игоря Бурбаса, футболист хочет уйти уже в зимнее межсезонье
Футбол | 11.01.2023, 13:35
Футбол | 11.01.2023, 14:45
Бокс | 11.01.2023, 15:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2023, 05:25
10.01.2023, 05:29
09.01.2023, 17:33 21
09.01.2023, 17:15 21
11.01.2023, 01:35 1
09.01.2023, 23:59 2
10.01.2023, 20:59 1
10.01.2023, 14:04