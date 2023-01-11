Вернидуб ждет усиление Кривбасса. Хочет защитника и двух хавбеков

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассчитывает на усиление состава. Особенно после того, как ведущий хавбек команды Назар Волошин вернулся в «Динамо» Киев.

«Центральный защитник, думаю, еще центральный хавбек, который и отбирает, и атаки начинает. И нужны фланги, ведь в случае, если Волошин останется в «Динамо», то нужно усиление», — сказал Вернидуб.

Зимой клуб успел подписать Даниила Бескоровайного, Клима Приходько и Максима Лунева.