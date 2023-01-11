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Молодежные турниры
11 января 2023, 16:11 |
139
0

Подготовка к Юношеской Лиге УЕФА. Шахтер U-19 проведет сбор в Турции

Будут работать вместе с первой командой

11 января 2023, 16:11 |
139
0
Подготовка к Юношеской Лиге УЕФА. Шахтер U-19 проведет сбор в Турции
ФК Шахтер

Юношеская команда «Шахтера» начнет зимний тренировочный сбор в турецком Белеке вместе с основной командой. «Шахтер» U-19 будет готовиться к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, где команде предстоит сыграть против «Хайдука».

Вратари: Денис Барченко, Денис Твардовский, Максим Набыт.

Защитники: Роман Савченко, Антон Дрозд, Николай Огарков, Андрей Булеза, Александр Башмарин, Олег Чуйко, Марьян Бац.

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Евгений Янович, Василий Бундаш, Виктор Цуканов, Кирилл Сигеев, Александр Роспутько, Денис Сметана, Артем Векленко, Антон Глущенко, Кристиан Бако, Михаил Хромей.

Нападающие: Антон Демченко, Владислав Погорелый, Александр Ломага, Даниил Савин, Богдан Трифоненко.

Матч против «Хайдука» пройдет 8 февраля.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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