Подготовка к Юношеской Лиге УЕФА. Шахтер U-19 проведет сбор в Турции

Юношеская команда «Шахтера» начнет зимний тренировочный сбор в турецком Белеке вместе с основной командой. «Шахтер» U-19 будет готовиться к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, где команде предстоит сыграть против «Хайдука».

Вратари: Денис Барченко, Денис Твардовский, Максим Набыт.

Защитники: Роман Савченко, Антон Дрозд, Николай Огарков, Андрей Булеза, Александр Башмарин, Олег Чуйко, Марьян Бац.

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Евгений Янович, Василий Бундаш, Виктор Цуканов, Кирилл Сигеев, Александр Роспутько, Денис Сметана, Артем Векленко, Антон Глущенко, Кристиан Бако, Михаил Хромей.

Нападающие: Антон Демченко, Владислав Погорелый, Александр Ломага, Даниил Савин, Богдан Трифоненко.

Матч против «Хайдука» пройдет 8 февраля.