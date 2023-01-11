Жена Мораты попала в реанимацию после родов
У испанского форварда родилась дочь
У форварда «Атлетико» Мадрид и сборной Испании Альваро Мораты родился четвертый ребенок. После трех сыновей его жена Аличе Кампелло родила ему дочь Беллу.
Однако роды прошли проблемно. Сам Мората сообщил, что его жена сейчас в реанимации:
«Белла родилась 9 числа, и она прекрасна. К сожалению, после того, как роды прошли очень хорошо, у ее матери начались осложнения, которые нас очень пугали! Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии Clínica Universidad de Navarra, где ее опекают лучшие врачи, и она начинает понемногу поправляться.
Мы не перестаем благодарить всех врачей, у нас нет слов, чтобы поблагодарить вас за то, что вы сделали, и мы испытываем огромный восторг вами. Благодарим всех за тысячи сообщений, которые мы получили, мы посылаем вам очень крепкие объятия».
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