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  4. Жена Мораты попала в реанимацию после родов
Испания
11 января 2023, 15:29 |
314
0

Жена Мораты попала в реанимацию после родов

У испанского форварда родилась дочь

11 января 2023, 15:29 |
314
0
Жена Мораты попала в реанимацию после родов
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

У форварда «Атлетико» Мадрид и сборной Испании Альваро Мораты родился четвертый ребенок. После трех сыновей его жена Аличе Кампелло родила ему дочь Беллу.

Однако роды прошли проблемно. Сам Мората сообщил, что его жена сейчас в реанимации:

«Белла родилась 9 числа, и она прекрасна. К сожалению, после того, как роды прошли очень хорошо, у ее матери начались осложнения, которые нас очень пугали! Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии Clínica Universidad de Navarra, где ее опекают лучшие врачи, и она начинает понемногу поправляться.

Мы не перестаем благодарить всех врачей, у нас нет слов, чтобы поблагодарить вас за то, что вы сделали, и мы испытываем огромный восторг вами. Благодарим всех за тысячи сообщений, которые мы получили, мы посылаем вам очень крепкие объятия».

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Альваро Мората фото
Источник Sport.ua
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