Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№40 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 250 в Хобарте.



В 1/4 финала украинка сразится с Софией Кенин из США (№280 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Пера – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против Бернарды Перы (№44 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№67 WTA).

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