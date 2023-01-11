Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Хобарте
12 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№40 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 250 в Хобарте.
В 1/4 финала украинка сразится с Софией Кенин из США (№280 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Пера – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.
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Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Бернарды Перы (№44 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№67 WTA).
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