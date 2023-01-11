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WTA
11 января 2023, 13:46 | Обновлено 11 января 2023, 13:47
341
0

Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Хобарте

11 января 2023, 13:46 | Обновлено 11 января 2023, 13:47
341
0
Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

12 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№40 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 250 в Хобарте.

В 1/4 финала украинка сразится с Софией Кенин из США (№280 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Пера – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против Бернарды Перы (№44 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№67 WTA).

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Источник Sport.ua
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