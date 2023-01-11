Дмитрий КИТАЕВ: «Александрия не готова участвовать в Кубке Украины»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о планах клуба по участию в Кубке Украины, который планируют провести во второй части сезона:

– Что вы слышали о Кубке Украины, который в первый раз в истории не начался в первой части сезона? Готов ли ФК «Александрия» в нем сыграть весной?

– Слышал, но мы не готовы в нем участвовать. Потому что сейчас не тот формат. Давайте закончим этот сезон чемпионата Украины. Так как мы играем, с кучей переносов, не можем сыграть и едем на выезды, не играем игры, нам еще Кубка Украины не хватало.