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  4. Дмитрий КИТАЕВ: «Александрия не готова участвовать в Кубке Украины»
Кубок Украины
11 января 2023, 13:03 |
478
0

Дмитрий КИТАЕВ: «Александрия не готова участвовать в Кубке Украины»

Директор «Александрии» рассказал о планах клуба

11 января 2023, 13:03 |
478
0
Дмитрий КИТАЕВ: «Александрия не готова участвовать в Кубке Украины»
Facebook. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о планах клуба по участию в Кубке Украины, который планируют провести во второй части сезона:

– Что вы слышали о Кубке Украины, который в первый раз в истории не начался в первой части сезона? Готов ли ФК «Александрия» в нем сыграть весной?
– Слышал, но мы не готовы в нем участвовать. Потому что сейчас не тот формат. Давайте закончим этот сезон чемпионата Украины. Так как мы играем, с кучей переносов, не можем сыграть и едем на выезды, не играем игры, нам еще Кубка Украины не хватало.

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Дмитрий Китаев Александрия Кубок Украины по футболу
Источник Footboom
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