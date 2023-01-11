Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате

В среду, 11 января, в Труа на стадионе «Стад де л’Об» состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Труа» и «Марсель».

Новичок «бело-голубых» Руслан Малиновский попал в заявку на эту встречу и уже сегодня может дебютировать в составе французского клуба.

Отметим, что только в понедельник Руслан прошел медобследование и подписал с клубом контракт.

Стартовый свисток арбитра Хакима Бен Эль-Хаджа прозвучит в 22:00 по киевскому времени.