Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате
Франция
11 января 2023, 12:53 | Обновлено 11 января 2023, 14:00
982
2

Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате

Руслан уже в среду может дебютировать в составе новой команды

11 января 2023, 12:53 | Обновлено 11 января 2023, 14:00
982
2
Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате
ФК Марсель. Руслан Малиновский

В среду, 11 января, в Труа на стадионе «Стад де л’Об» состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Труа» и «Марсель».

Новичок «бело-голубых» Руслан Малиновский попал в заявку на эту встречу и уже сегодня может дебютировать в составе французского клуба.

Отметим, что только в понедельник Руслан прошел медобследование и подписал с клубом контракт.

Стартовый свисток арбитра Хакима Бен Эль-Хаджа прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Эрик ДИ МЕКО: «Малиновский принесет пользу Марселю»
Новый партнер Малиновского может вернуться в АПЛ
Месси и ПСЖ близки к договоренности. Известны условия нового контракта
Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу Труа Руслан Малиновский
Источник ФК Марсель
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завацкая проиграла россиянке во втором круге квалификации Australian Open
Теннис | 11 января 2023, 10:14 5
Завацкая проиграла россиянке во втором круге квалификации Australian Open
Завацкая проиграла россиянке во втором круге квалификации Australian Open

Катарина выиграла первый сет, но довести матч до победы не смогла

Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Бокс | 11 января 2023, 01:35 0
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста

Именитый украинский боксер назвал своим кумиром Габриэля Батистуту

ВИДЕО. Мудрик ближе к Арсеналу, допрос Инфантино, ставим на Милан
Футбол | 11.01.2023, 10:13
ВИДЕО. Мудрик ближе к Арсеналу, допрос Инфантино, ставим на Милан
ВИДЕО. Мудрик ближе к Арсеналу, допрос Инфантино, ставим на Милан
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Футбол | 10.01.2023, 14:24
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Футбол | 10.01.2023, 20:11
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ярослав Игоревич
Щиро бажаю успіхів Руслану
Ответить
0
Умник
Ахренеть вот это состав у Марселя
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
09.01.2023, 23:59 2
Футбол
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
09.01.2023, 12:15
Футбол
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
10.01.2023, 20:59 1
Война
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
09.01.2023, 17:15 21
Футбол
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
09.01.2023, 19:05 5
Футбол
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
10.01.2023, 14:40 7
Биатлон
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
09.01.2023, 10:50 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности