Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате
Руслан уже в среду может дебютировать в составе новой команды
В среду, 11 января, в Труа на стадионе «Стад де л’Об» состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Труа» и «Марсель».
Новичок «бело-голубых» Руслан Малиновский попал в заявку на эту встречу и уже сегодня может дебютировать в составе французского клуба.
Отметим, что только в понедельник Руслан прошел медобследование и подписал с клубом контракт.
Стартовый свисток арбитра Хакима Бен Эль-Хаджа прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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