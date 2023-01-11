Алексей Крутых – Денис Кудла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open
12 января украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале отбора украинец сразится против Дениса Кудлы из США (№102 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после матча Су – Мюллер. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
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