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  4. Алексей Крутых – Денис Кудла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
11 января 2023, 12:35 |
174
0

Алексей Крутых – Денис Кудла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open

11 января 2023, 12:35 |
174
0
Алексей Крутых – Денис Кудла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Алексей Крутых

12 января украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора украинец сразится против Дениса Кудлы из США (№102 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после матча Су – Мюллер. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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