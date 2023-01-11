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Украина. Премьер лига
11 января 2023, 12:10 | Обновлено 11 января 2023, 12:11
544
1

Рух готов обратиться в УАФ и УЕФА по поводу юридического статуса Карпат

Львовские междоусобицы

11 января 2023, 12:10 | Обновлено 11 января 2023, 12:11
544
1
Рух готов обратиться в УАФ и УЕФА по поводу юридического статуса Карпат
ФК Рух Львов

Футбольный клуб «Рух» заявил, что готов обратиться в УАФ и УЕФА, чтобы те определили юридический статус «Карпат».

«Карпаты» рассказывают, что «Рух» вроде бы «забрал» их школу и, соответственно, футболистов, не понимая, до чего может довести такая риторика. Поэтому футбольный клуб «Рух» уже подготовил обращение в соответствующие органы УАФ и УЕФА, чтобы те помогли «Карпатам» определиться, какие они «зелено-белые» – прекратившие существование (ООО КПФ «Карпаты»), обанкротившись с долгами, или все же не те (ООО ФК «Карпаты»), о чем заявляли в период своего якобы восстановления.

Если действительно и на официальном уровне «Карпаты» считают своей ту школу, где начинали свой путь ныне перспективные «руховцы», то добро пожаловать еще раз публично объявить об этом и выставить юридически-документальную претензию к ФК «Рух» (Львов). Такие заявления означают, что нынешние новые «Карпаты» хотят вернуть не только эмблему, которую им отдали фанаты, но и историю клуба. А если да, то стоит выплатить долги футболистам и работникам клуба. Учитывая заявления, звучащие от имени «Карпат», они, похоже, уже собрали средства на выплату всех долгов своего предшественника. Мы правильно все поняли?

Пока же в юридической плоскости получается не совсем так, как свидетельствует в своих интервью нынешний главный тренер «зелено-белых» Андрей Тлумак. С одной стороны, посягать на «тамте» «Карпаты» (их эмблему, историю, воспитанников и т.п.) у него нет никаких прав, ведь нет даже намека на правопреемство. Но по другому, судя по соответствующей риторике, похоже, хочет приписать себе все – историю, традиции, герб и прочее…», – говорится в заявлении «Руха».

Полный текст читайте на сайте львовского клуба.

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Рух Львов Карпаты Львов Украинская ассоциация футбола УЕФА
Источник ФК Рух Львов
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Gargantua
в данном случае Гриша абсолютно прав, а Карпатам лучше помолчать.
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