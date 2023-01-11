Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 12 января

12 января состоятся матчи финала квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четверг на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Финал квалификации

Корт №13, 1-й запуск (01:00)

Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Леолия Жанжан (№109 WTA) [9]

​​Корт №3, 2-й запуск (02:30*)

Алексей Крутых (№185 ATP) – Денис Кудла (№102 ATP) [6]

*ориентировочное время начала по Киеву

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