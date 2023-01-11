Australian Open11 января 2023, 10:38 |
316
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Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 12 января
В четверг на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины
11 января 2023, 10:38 |
316
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12 января состоятся матчи финала квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четверг на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. Финал квалификации
Корт №13, 1-й запуск (01:00)
Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Леолия Жанжан (№109 WTA) [9]
Корт №3, 2-й запуск (02:30*)
Алексей Крутых (№185 ATP) – Денис Кудла (№102 ATP) [6]
*ориентировочное время начала по Киеву
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