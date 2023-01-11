Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 12 января
Australian Open
11 января 2023, 10:38 |
316
0

Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 12 января

В четверг на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины

11 января 2023, 10:38 |
316
0
Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 12 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

12 января состоятся матчи финала квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четверг на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Финал квалификации

Корт №13, 1-й запуск (01:00)
Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Леолия Жанжан (№109 WTA) [9]

​​Корт №3, 2-й запуск (02:30*)
Алексей Крутых (№185 ATP) – Денис Кудла (№102 ATP) [6]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Леся Цуренко – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая проиграла россиянке во втором круге квалификации Australian Open
Благотворительный матч для Украины на Australian Open. LIVE трансляция
Леся Цуренко расписание Алексей Крутых Australian Open 2023 Леолия Жанжан Денис Кудла
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Бокс | 11 января 2023, 01:35 0
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста

Именитый украинский боксер назвал своим кумиром Габриэля Батистуту

ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
Бокс | 10 января 2023, 21:50 18
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»

Когда уже объявят о контракте?

Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов
Футбол | 11.01.2023, 03:44
Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов
Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов
Вышла во второй полуфинал в сезоне. Киченок близка к трофею в Австралии
Теннис | 11.01.2023, 05:55
Вышла во второй полуфинал в сезоне. Киченок близка к трофею в Австралии
Вышла во второй полуфинал в сезоне. Киченок близка к трофею в Австралии
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Футбол | 10.01.2023, 14:24
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
09.01.2023, 17:15 21
Футбол
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
09.01.2023, 23:59 2
Футбол
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
10.01.2023, 20:59 1
Война
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
10.01.2023, 15:20 6
Бокс
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
10.01.2023, 14:40 7
Биатлон
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
09.01.2023, 08:34 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
09.01.2023, 18:53 45
Футбол
6 знаковых трансферов игроков Шахтера в клубы АПЛ
6 знаковых трансферов игроков Шахтера в клубы АПЛ
09.01.2023, 13:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности