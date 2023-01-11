Другие новости11 января 2023, 10:13 | Обновлено 11 января 2023, 10:16
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ВИДЕО. Мудрик ближе к Арсеналу, допрос Инфантино, ставим на Милан
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
11 января 2023, 10:13 | Обновлено 11 января 2023, 10:16
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1. Мудрик еще ближе к переходу в Арсенал
2. Три топ-клуба интересуются Дюмфрисом
3. У Нойера другой перелом и другие сроки восстановления
4. В Швейцарии повторно допросили Инфантино
5. Прогноз матча Милан - Торино
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