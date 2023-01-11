Australian Open11 января 2023, 10:14 | Обновлено 11 января 2023, 10:17
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2
Завацкая проиграла россиянке во втором круге квалификации Australian Open
Катарина выиграла первый сет, но довести матч до победы не смогла
11 января 2023, 10:14 | Обновлено 11 января 2023, 10:17
197
2
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№309 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора 22-летняя украинка в трех сетах проиграла Эрике Андреевой (№135 WTA).
Australian Open. Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Эрика Андреева – 6:4, 3:6, 2:6
В следующем раунде Андреева сыграет против Алиши Паркс (№76 WTA) или Сары Бейлек (№175 WTA).
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Комментарии 2
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Та понятно было что проиграет из молодых как всегда не кому играть одна Цуренко тянет но она не молодая уже
От за Катарину прикро. Не тягне фізика, не тягне...
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