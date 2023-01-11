Завацкая проиграла россиянке во втором круге квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№309 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.



Во втором раунде отбора 22-летняя украинка в трех сетах проиграла Эрике Андреевой (№135 WTA).



Australian Open. Второй круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Эрика Андреева – 6:4, 3:6, 2:6



В следующем раунде Андреева сыграет против Алиши Паркс (№76 WTA) или Сары Бейлек (№175 WTA).