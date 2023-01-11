Благотворительный матч для Украины на Australian Open. LIVE трансляция

В преддверии Открытого чемпионата Австралии будет сыгран благотворительный матч для Украины в Мельбурне.

11 января игроки будут собирать средства на мероприятии под названием «Теннис играет ради мира». Начало в 10:00 по Киеву.

В выставочных матчах примут участие Рафаэль Надаль, Кори Гауфф, Мария Саккари, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур.

Также в рамках этого мероприятия состоится матч между 98-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским и 98-летним Генри Янгом из Аделаиды. Они сразятся на Арене Рода Лейвера.