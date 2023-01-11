Благотворительный матч для Украины на Australian Open. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча «Теннис играет ради мира» в Мельбурне
В преддверии Открытого чемпионата Австралии будет сыгран благотворительный матч для Украины в Мельбурне.
11 января игроки будут собирать средства на мероприятии под названием «Теннис играет ради мира». Начало в 10:00 по Киеву.
В выставочных матчах примут участие Рафаэль Надаль, Кори Гауфф, Мария Саккари, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур.
Также в рамках этого мероприятия состоится матч между 98-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским и 98-летним Генри Янгом из Аделаиды. Они сразятся на Арене Рода Лейвера.
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