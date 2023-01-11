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11 января 2023, 07:35 | Обновлено 11 января 2023, 07:40
108
0

CAS отклонил апелляцию клубов рф по дисквалификации в евротурнирах

В Лозанне ничего менять не стали

11 января 2023, 07:35 | Обновлено 11 января 2023, 07:40
108
0
CAS отклонил апелляцию клубов рф по дисквалификации в евротурнирах
Twitter

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отреагировал отказом на апелляцию рашистских футбольных клубов относительно дисквалификации в европейских клубных турнирах. Против решения УЕФА боролись московское динамо, цска, зенит и сочи.

В CAS не нашли оснований для изменения решения высшего футбольного органа Европы в отношении клубов с московских болот.

Ранее, напомним, на московии появилась инициатива о запрете законов Спортивного арбитражного суда Лозанны.

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Источник Спортивный арбитражный суд
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