Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отреагировал отказом на апелляцию рашистских футбольных клубов относительно дисквалификации в европейских клубных турнирах. Против решения УЕФА боролись московское динамо, цска, зенит и сочи.

В CAS не нашли оснований для изменения решения высшего футбольного органа Европы в отношении клубов с московских болот.

Ранее, напомним, на московии появилась инициатива о запрете законов Спортивного арбитражного суда Лозанны.