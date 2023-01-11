Португалия11 января 2023, 06:15 | Обновлено 11 января 2023, 06:20
139
0
ВИДЕО. Супергол со штрафного. Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка
Смотрите видеообзор двух матчей 1/8 финала Кубка Португалии
11 января 2023, 06:15 | Обновлено 11 января 2023, 06:20
139
0
10 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Португалии.
«Бенфика» уверенно обыграла «Варзим» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира.
Красивейшим ударом со штрафного на 4-й минуте отличился Алехандро Гримальдо. Точку во втором тайме поставил Энцо Фернандес.
Кубок Португалии
1/8 финала, 10 января
Варзим – Бенфика – 0:2
Голы: Алехандро Гримальдо, 4, Энцо Фернандес, 78.
Лейшойш – Фамаликау – 1:2 (д.в.)
Голы: Талис, 90+8 (пен) – Пенетра, 79, Кадис, 109.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2023, 08:55 2
Украинец получил 6.3 балла
Футбол | 10 января 2023, 11:30 10
Блогер Sport.ua – о трансфере хавбека сборной Украины во французский клуб
Футбол | 10.01.2023, 10:30
Футбол | 11.01.2023, 03:30
Футбол | 10.01.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2023, 21:50 17
09.01.2023, 08:34 2
09.01.2023, 10:50 2
09.01.2023, 18:53 45
09.01.2023, 07:20 7
09.01.2023, 05:20 15
10.01.2023, 16:22 6
09.01.2023, 17:15 21