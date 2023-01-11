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Португалия
11 января 2023, 06:15 | Обновлено 11 января 2023, 06:20
139
0

ВИДЕО. Супергол со штрафного. Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка

Смотрите видеообзор двух матчей 1/8 финала Кубка Португалии

11 января 2023, 06:15 | Обновлено 11 января 2023, 06:20
139
0
ВИДЕО. Супергол со штрафного. Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Португалии.

«Бенфика» уверенно обыграла «Варзим» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Красивейшим ударом со штрафного на 4-й минуте отличился Алехандро Гримальдо. Точку во втором тайме поставил Энцо Фернандес.

Кубок Португалии

1/8 финала, 10 января

Варзим – Бенфика – 0:2

Голы: Алехандро Гримальдо, 4, Энцо Фернандес, 78.

Лейшойш – Фамаликау – 1:2 (д.в.)

Голы: Талис, 90+8 (пен) – Пенетра, 79, Кадис, 109.

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Кубок Португалии по футболу Варзим Бенфика Лейшойш Фамаликау Алехандро Гримальдо Энцо Фернандес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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