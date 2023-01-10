ФОТО. Работа началась: Малиновский провел первую тренировку в Марселе

Клуб французской Лиги 1 «Марсель» опубликовал фотографии с тренировки с участием Руслана Малиновского. Для украинского хавбека это дебютное занятие в новой команде.

Только в понедельник Руслан прошел медобследование и подписал с клубом контракт.

Уже в среду «Марсель» сыграет с «Труа», но Малиновский, вероятно, не попадет в заявку на эту игру, однако сможет дебютировать в следующем поединке с «Лорьяном».