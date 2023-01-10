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Франция
10 января 2023, 21:29 | Обновлено 10 января 2023, 21:31
2279
1

ФОТО. Работа началась: Малиновский провел первую тренировку в Марселе

Теперь ждем дебют в официальном матче

10 января 2023, 21:29 | Обновлено 10 января 2023, 21:31
2279
1
ФОТО. Работа началась: Малиновский провел первую тренировку в Марселе
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Клуб французской Лиги 1 «Марсель» опубликовал фотографии с тренировки с участием Руслана Малиновского. Для украинского хавбека это дебютное занятие в новой команде.

Только в понедельник Руслан прошел медобследование и подписал с клубом контракт.

Уже в среду «Марсель» сыграет с «Труа», но Малиновский, вероятно, не попадет в заявку на эту игру, однако сможет дебютировать в следующем поединке с «Лорьяном».

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Руслан Малиновский Марсель
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Что было на обед? Кальмары, лобстеры или уха....
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