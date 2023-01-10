Франция10 января 2023, 21:29 | Обновлено 10 января 2023, 21:31
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ФОТО. Работа началась: Малиновский провел первую тренировку в Марселе
Теперь ждем дебют в официальном матче
10 января 2023, 21:29 | Обновлено 10 января 2023, 21:31
2279
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Клуб французской Лиги 1 «Марсель» опубликовал фотографии с тренировки с участием Руслана Малиновского. Для украинского хавбека это дебютное занятие в новой команде.
Только в понедельник Руслан прошел медобследование и подписал с клубом контракт.
Уже в среду «Марсель» сыграет с «Труа», но Малиновский, вероятно, не попадет в заявку на эту игру, однако сможет дебютировать в следующем поединке с «Лорьяном».
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