Александрия ищет вратаря. Клуб готов дать шанс Шевченко

По информации СМИ, «Александрия» находится в поисках нового вратаря, а одним из вариантов называют Никиту Шевченко, который находится в «Заре».

Однако из-за травмы страж ворот не играет полтора года. Впрочем, новый тренер «Александрии» Руслан Ротань готов дать Шевченко еще один шанс.

В текущем сезоне УПЛ Никита не попадал в заявку команды.

Отметим, что нынешний основной вратарь «Александрии» Олег Билык хорошо проводить сезон, но его контракт завершается уже этим летом.