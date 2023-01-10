Александрия ищет вратаря. Клуб готов дать шанс Шевченко
Никита Шевченко давно находится без игровой практики
По информации СМИ, «Александрия» находится в поисках нового вратаря, а одним из вариантов называют Никиту Шевченко, который находится в «Заре».
Однако из-за травмы страж ворот не играет полтора года. Впрочем, новый тренер «Александрии» Руслан Ротань готов дать Шевченко еще один шанс.
В текущем сезоне УПЛ Никита не попадал в заявку команды.
Отметим, что нынешний основной вратарь «Александрии» Олег Билык хорошо проводить сезон, но его контракт завершается уже этим летом.
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