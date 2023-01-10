Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия ищет вратаря. Клуб готов дать шанс Шевченко
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 20:49 |
655
1

Александрия ищет вратаря. Клуб готов дать шанс Шевченко

Никита Шевченко давно находится без игровой практики

10 января 2023, 20:49 |
655
1
Александрия ищет вратаря. Клуб готов дать шанс Шевченко
ФК Заря. Никита Шевченко

По информации СМИ, «Александрия» находится в поисках нового вратаря, а одним из вариантов называют Никиту Шевченко, который находится в «Заре».

Однако из-за травмы страж ворот не играет полтора года. Впрочем, новый тренер «Александрии» Руслан Ротань готов дать Шевченко еще один шанс.

В текущем сезоне УПЛ Никита не попадал в заявку команды.

Отметим, что нынешний основной вратарь «Александрии» Олег Билык хорошо проводить сезон, но его контракт завершается уже этим летом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Черноморца перешел в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду в Александрию
Многоходовочка по-киевски. Динамо вернет и отправит двух игроков в аренду
Александрия Заря Луганск Никита Шевченко
Источник Footboom
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Футбол | 10 января 2023, 14:24 12
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Шахтер снизил свои требования по Мудрику

Вингер стал ближе к переходу в «Арсенал»

Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Бокс | 10 января 2023, 05:29 0
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение

Международная боксерская федерация пересмотрела статус украинского чемпиона

От Комана до Яремчука: символическая сборная уроженцев Закарпатья в Динамо
Футбол | 10.01.2023, 18:35
От Комана до Яремчука: символическая сборная уроженцев Закарпатья в Динамо
От Комана до Яремчука: символическая сборная уроженцев Закарпатья в Динамо
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Футбол | 10.01.2023, 17:11
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Бокс | 10.01.2023, 15:20
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а точно травма?  такое впечатление что его по дисциплинарным причинам отцепили вдруг
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
08.01.2023, 17:15 11
Футбол
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
09.01.2023, 17:33 21
Футбол
«Время против нас». Промоутер обеспокоился судьбой боя Усик — Фьюри
«Время против нас». Промоутер обеспокоился судьбой боя Усик — Фьюри
09.01.2023, 10:12 2
Бокс
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
10.01.2023, 14:04
Теннис
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
09.01.2023, 08:34 2
Теннис
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
09.01.2023, 17:15 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
09.01.2023, 18:53 45
Футбол
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
08.01.2023, 16:51 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности